Yerli Ultrasonik Cihaz Geliştirildi

Fırat Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, insan kulağının duyamayacağı frekanstaki ses dalgalarını mekanik enerjiye dönüştüren yüksek teknoloji cihazını yerli imkanlarla geliştirdi.

Fırat Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, Fırat Teknokent bünyesinde yürüttüğü 3 buçuk yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından, ses dalgası teknolojisiyle çalışan "Ultrasonic Sonicator" cihazını yerli imkanlarla üreterek ticari ürüne dönüştürdü. İnsan kulağının işitemediği yüksek frekanslı ses dalgalarını endüstriyel ve bilimsel işleme gücüne çeviren cihaz, nanoteknoloji, tıp, gıda ve ilaç sanayisinde kullanılmak üzere iç ve dış pazara sunuldu.

Ses dalgalarının teknolojik bir güç olarak kullanımı ve cihazın geliştirme süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yakuphanoğlu, " Bu cihaz ses dalgasıyla çalışır. Yani insan kulağının duymadığı, 20 kHz'in üzerindeki ses dalgalarını biz mekanik bir enerjiye dönüştürürüz ve bunu bir çözeltiye veya farklı uygulamalarda kullanarak malzemeyi parçalamada kullanırız. Cihazın yaklaşık 2 yıl Ar-Ge süresi oldu. Daha sonra piyasadaki cihazlarla yarışabilme adına özelliklerini daha da geliştirdik ve bu süremiz de 1 yıl oldu. Toplam 3 buçuk yıl süre boyunca Ar-Ge'sini yaptıktan sonra bunu ticari ürüne dönüştürdük" dedi.

Ses teknolojisinin yerli üretimdeki stratejik önemine değinen Yakuphanoğlu, "Geliştirmiş olduğumuz cihazımız özellikle farklı alanlarda kullanılmakta. Bu alanların başında malzeme bilimi ve nanoteknoloji geliyor. Her ülkenin kendi malzemesini üretmesi gerekir. Dolayısıyla yerli ve milli malzeme üretmek istediğinizde, böyle bir sistemle malzemenizi teknolojik bir malzeme yapabilirsiniz. Tıpta DNA'nın ve farklı proteinlerin parçalanmasında, gıda teknolojisinde ve ilaç sanayisinde çözülmeyen etken maddelerin disperse edilerek daha küçük parçalara bölünmesinde bu ses teknolojisinden yararlanıyoruz. Kendi yerli imkanlarımızla ürettiğimiz bu cihaz şu anda Türkiye'deki ve yurt dışındaki üniversitelerde, bilim insanlarının hizmetinde kullanılmaktadır" diye konuştu. - ELAZIĞ