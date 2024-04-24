Yıldız Jam: Oyun Geliştirme Zirvesi ve Yarışması - Son Dakika
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Teknoloji

Yıldız Jam: Oyun Geliştirme Zirvesi ve Yarışması

Yıldız Jam, Bilgisayar Bilimleri Kulübü tarafından düzenlenen oyun geliştirme zirvesi ve yarışması, 26-27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Zirve kısmında oyun geliştirme sektöründeki uzmanlarla buluşmanın yanı sıra şirket stantları, deneyim alanları ve ikramların yer aldığı bir fuaye alanı da olacak. Yarışmanın amacı, 48 saat içinde ekipler halinde bir oyun prototipi geliştirmektir. Katılımcılar, tema doğrultusunda oyunlarını tasarlayacak ve geliştirecekler. Projeler, jüri tarafından değerlendirilerek çeşitli ödüller kazanacaktır.

24.04.2024 17:09  Güncelleme: 17:10
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Yıldız Jam, ikinci senesinde sizlerle. SKY LAB: Bilgisayar Bilimleri Kulübü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Yıldız Jam: Oyun Geliştirme Zirvesi ve Yarışması, 26-27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek 26 Nisan'da YTÜ Davutpaşa Kampüs Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan oyun geliştirme zirvesinin ardından etkinliğimiz, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir kültür haline getirmeyi hedeflediğimiz 48 saatlik game jam yarışması ile YTÜ Davutpaşa Kampüs Tarihi Hamam'da devam edecektir.

Zirve kısmında oyun geliştirme sektöründeki uzmanları dinlemenin yanı sıra şirket stantları, deneyim alanları ve ikramların yer aldığı canlı ve renkli bir fuaye alanı sizleri bekliyor. Yarışmanın amacı, 48 saat içinde ekipler halinde bir oyun prototipi geliştirmektir.

Katılımcılar yarışma başlangıcında açıklanacak tema doğrultusunda oyunlarını tasarlayacak ve geliştirecekler. Katılımcılara oyun geliştirme sektöründe tecrübe kazandırmayı hedefleyen yarışmanın ardından ortaya çıkan projeler, jüri tarafından değerlendirilerek çeşitli ödüller kazanacaktır.

Zirve katılım formu için burayı tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Yıldız Jam: Oyun Geliştirme Zirvesi ve Yarışması - Son Dakika

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