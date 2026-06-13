Yıldızlararası Teknoloji Ödülleri\'nde 37 firma ödüllendirildi

YTÜ Yıldız Teknopark tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yıldızlararası Teknoloji Ödülleri'nde, teknoloji ve inovasyon ekosistemine katkılarıyla öne çıkan 37 firma ödüle layık görüldü. Toplam 13 kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu törende, Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Ödülü TUSAŞ'a verilirken, Ar-Ge'nin Kutup Yıldızı Ziraat Teknoloji, İhracatın Kutup Yıldızı ise NVIDIA oldu.

YTÜ Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni kapsamında YTÜ Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmalar, STARBOARD performans yönetim sistemi üzerinden gerçekleştirilen kapsamlı analizlerle değerlendirilerek ödüllendirildi. Yıldız ekosisteminde üretilen değeri görünür kılmak, teknoloji odaklı başarıları teşvik etmek ve yüksek katma değer üreten firmaları desteklemek amacıyla düzenlenen Yıldızlararası Teknoloji Ödülleri, bu yıl da teknoloji dünyasının öncü şirketlerini bir araya getirdi. Programa; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Dr. Damla Turan, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip ile teknoloji ve girişimcilik ekosisteminin temsilcileri katıldı.

Değerlendirme sürecinde firmaların yalnızca ekonomik büyüklükleri değil; geliştirdikleri yenilikçi teknolojiler, ürettikleri katma değer, küresel pazarlardaki etkinlikleri ve Türkiye'nin teknoloji üretim kapasitesine sağladıkları katkılar da dikkate alındı.

"Üniversite-sanayi iş birliğiyle daha büyük başarılar elde edeceğiz"

Açılış konuşmasını yapan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, teknopark bünyesindeki firmaların önemli başarılara imza attığını belirterek üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Debik, "Ödül alan firmalarımızın yanı sıra teknoparkımızda çok değerli çalışmalar yürüten birçok firmamız bulunuyor. Tüm firmalarımızın ortaya koyduğu başarılar bizleri gururlandırıyor ve ülkemize önemli katkılar sağlıyor. Önümüzdeki dönemde akademi ile şirketler arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Dünyadaki başarılı örneklere baktığımızda üniversitelerin inovasyon ekosisteminin merkezinde yer aldığını görüyoruz. Akademisyenlerimiz ile şirketlerimizi daha fazla buluşturduğumuzda çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

"2030 hedefimiz 100 bin tekno girişim ve dünyada ilk 10 ülke arasına girmek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Dr. Damla Turan, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine ulaşmada teknoloji, girişimcilik ve nitelikli insan kaynağının kritik rol oynadığını vurguladı.

"Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz kapsamında yürüttüğümüz Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda teknoloji, girişimcilik ve nitelikli insan kaynağı; hedeflerimize ulaşma yolunda vazgeçilmez temel unsurlarımızdır. 2030 yılına geldiğimizde Türkiye'de 100 bin teknoloji girişiminin faaliyet göstermesini hedefliyoruz. Aynı zamanda ülkemizin teknoloji girişimciliği alanında dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer almasını amaçlıyoruz. Elbette bu hedeflere ulaşmanın temelinde girişimcilerimizin ortaya koyduğu fikirler ve projeler bulunuyor. Bu fikirler teknoparklarda doğuyor, gelişiyor, büyüyor ve ekonomiye değer katan girişimlere dönüşüyor" açıklaması yaptı.

"Gençlerle firmalarımız arasında güçlü bir aile bağı oluşuyor"

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, teknopark bünyesindeki firmalara genç girişimcilere ve öğrencilere daha fazla dokunmaları çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"Sizlerden bu gençlere başarı hikayelerinizi, hatta başarısızlık hikayelerinizi aktararak katkı sunmanızı bekliyoruz. Onlara dokunmanızı, tecrübelerinizi paylaşmanızı önemsiyoruz. Çünkü Yıldız Teknopark'ın en büyük özelliği güçlü bir aile yapısı oluşturmasıdır. Bize gurur veren en önemli tablolardan biri; kulüplerimizden, proje takımlarımızdan ve Teknofest ekiplerinden çıkan girişimlerin bugün başarılı firmalara dönüşmesi ve bu firmalarla halen proje takımlarında yer alan gençler arasında oluşan güçlü bağdır. Bu aile ortamı ve doğal mentorluk mekanizması, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda geleceğe umutla ve gururla bakmamızı sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle siz değerli firmalarımızın özellikle tecrübe paylaşımı konusunda gençlerimize daha fazla katkı sunmasını bekliyoruz."

13 farklı kategori

Bu yılki değerlendirmeler sonucunda ödüller; Global Yıldız İş Birliği, İhracatın Kutup Yıldızı, İhracatın Yıldızları, Ticarileşen Ürün Yıldızları, Ar-Ge'nin Kutup Yıldızı, Ar-Ge'nin Yıldızları, Fikri Mülkiyet Yıldızı, Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Ödülü, Sürdürülebilirlik Yıldızı, Donanımsal Ar-Ge Yıldızı, Yükselen Yıldızlar, Yıldızlı Turcornlar ve Kaşif Yıldızlar olmak üzere 13 farklı kategoride sahiplerini buldu.

37 firma arasında; Fikri Mülkiyet Yıldızı ödülleri TUSAŞ, FEV Türkiye ve Curium'a verilirken, Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Ödülü'nün sahibi TUSAŞ oldu. Yıldızlı Turcornlar kategorisinde Craftgate ödüle layık görülürken, Kaşif Yıldızlar kategorisinde desteklenen öğrenci girişimleri Tarlis, APEX ve Aquanomy de başarılarıyla dikkat çekti.

Ticarileşen Ürün Yıldızları kategorisinde Uyumsoft ve Doping Hafıza, Ar-Ge'nin Yıldızları kategorisinde Etiya, İhracatın Yıldızları kategorisinde ise Appnation Yazılım, Siliconroad ve İ2İ öne çıkan firmalar arasında yer aldı.

Ödül alan firmalar:

İhracatın Kutup Yıldızı: NVIDIA

İhracatın Yıldızları

Startup CODESPACE

Growth Stunner

Scaleup Siliconroad

MediumScale Salix Dijital Pazarlama

Big Scale Appnation Yazılım

YTÜ Stars İ2İ

Ticarileşen Ürün Yıldızları

Startup LUVU Teknoloji

Growth Inarten

Scaleup Tekrom Teknoloji

Medium Scale İZİBİZ Bilişim Teknolojileri

Big Scale Uyumsoft

YTÜ Stars Doping Hafıza

Ar-Ge'nin Kutup Yıldızı: Ziraat Teknoloji

Ar-Ge'nin Yıldızları

Startup Workintech

Growth Viyatek

Scaleup Özel Ders Alanı

Medium Scale IBASE Yazılım

Big Scale Bileşim Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri

YTÜ Stars Etiya

Fikri Mülkiyet Yıldızları

TUSAŞ

FEV TR

Curium

Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Ödülü

TUSAŞ

Sürdürülebilirlik Yıldızları

MSB Arge

Ökotek

Donanımsal Ar-Ge Yıldızları

İnaksis

ADD4 Med

İnovenso

Yükselen Yıldızlar

Palm Finans

EB Medya

Helo Teknoloji

Yıldız Turcorn

Craftgate

Kaşif Yıldızlar

Tarlis

APEX

Aquanomy - İSTANBUL