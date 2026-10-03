YÖK Başkanı Özvar, OMÜ'yü sağlıkla Araştırma Üniversitesi liginde görmek istiyor - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar, OMÜ'yü sağlıkla Araştırma Üniversitesi liginde görmek istiyor

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YÖK Başkanı Özvar, OMÜ\'yü sağlıkla Araştırma Üniversitesi liginde görmek istiyor
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, TEKNOFEST'te OMÜ standını ziyaret edip Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın'la bir araya geldi. Özvar, üniversitenin sağlıktaki güçlü kapasitesi sayesinde adaylıktan asil Araştırma Üniversitesi statüsüne geçebileceğini dile getirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, TEKNOFEST kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) standını ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın ile bir araya geldi. Üniversitenin yürüttüğü bilimsel çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan Özvar, OMÜ'nün özellikle sağlık alanındaki kapasitesine dikkat çekerek önümüzdeki dönemde adaylıktan asil Araştırma Üniversitesi statüsüne yükselebileceğini söyledi.

TEKNOFEST'in üçüncü gününde OMÜ standını ziyaret eden Prof. Dr. Erol Özvar, Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın ile üniversitenin bilimsel çalışmaları, projeleri ve gelecek hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Özvar, gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını da inceleyerek festival heyecanına ortak oldu.

"OMÜ'nün Araştırma Üniversitesi olma potansiyeli var"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, OMÜ'nün özellikle sağlık alanındaki güçlü kapasitesine dikkat çekti. Özvar, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni Araştırma Üniversiteleri Ligi'nde görmek arzu ediyoruz. En büyük temennilerimiz, aday üniversitelerimizin araştırma üniversitesi statüsü kazanmalarıdır. Bu temennimizi gerçekleştirecek olan, üniversitelerimizin, aday üniversitelerimizin performansıdır. Bu noktada tabii öğretim üyelerimize, öğretim elemanlarımıza, öğrencilerimize, idari personelimize önemli görevler düşüyor. Bu görevleri gördüğümüz kadarıyla üniversitemizin yönetimi ve hocaları hep birlikte yerine getirmeye çalışıyorlar. Burada tabii daha fazla gayret gerekiyor. Zira üniversitelerimiz arasında çok tatlı bir rekabet var. Herkes daha fazla üretmek ve performans sergilemek, ülkemize faydalı olmak, ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek vermek amacıyla pek çok proje geliştiriyorlar. Doğrusu, üniversitelerin üzerine düşecek olan temel misyon da bu olmalıdır. Yani ülkenin gelişmesine ve kalkınmasına her türlü desteği verebilmektir. İşte araştırma üniversiteleri de bunu en nitelikli yapan üniversiteler arasında görülmektedir. Biz bilhassa sağlık alanında ortaya koyduğu kapasiteyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin sağlık üzerinden araştırma üniversiteleri ligine katılabileceğine inanıyoruz. Bunun mühendislikle bilhassa desteklenmesi halinde belki önümüzdeki dönemde üniversitemiz doğrudan adaylıktan asilliğe yükselebilir diye düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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