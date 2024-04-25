YouTube Music, Kullanıcıların Podcast Deneyimini Karşılamakta Yetersiz Kalıyor

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YouTube, son blog gönderisinde YouTube'da podcastlerin geleceğini tartışırken, YouTube Music'in "podcastçiler ve hayranlar için nihai varış noktası" olmak istediğini açıkladı. Ancak, platformun podcast dinleme deneyimini iyileştirmeye yönelik yapılan son değişiklikler bile, kullanıcıların beklentilerini karşılamakta yetersiz kalıyor gibi görünüyor.

Kullanıcılar temel eksikliklerden şikayet etmelerine rağmen YouTube Music, podcast odaklı

Platformun sunduğu destekler arasında, üçüncü taraf RSS podcastlerini destekleme, Android Auto deneyimini güncelleme, gelişmiş indirme seçenekleri ve özelleştirilebilir çalma listesi sıralaması yer alıyor. Ancak, kullanıcılar bu özelliklerin yanı sıra daha temel özelliklerin eksikliğinden şikayetçi.

Örneğin, kullanıcılar henüz geniş çapta sunulmayan yeni podcast sıralama filtrelerini beklerken, "Oynandı Olarak İşaretle" gibi basit özelliklerin olmamasından ve yeni bölümler için bildirimlerin eksikliğinden şikayet ediyorlar. Ayrıca, içerik keşfetmekte, podcastlerle müzik arasında geçiş yapmakta, kuyruklar ve çalma listeleri oluşturmakta zorluk çektiklerini belirtiyorlar.

Reddit gibi platformlarda, kullanıcılar YouTube Music'i kullanarak podcast dinledikleri deneyimlerini paylaşıyorlar. Bu kullanıcıların birçoğu, YouTube Music'in podcastler için uygun bir platform olmadığına karar vermiş durumda. Bazıları alternatif platformlara geçiş yapmışken, bazıları da geçiş yapmayı düşünüyor.

WhatsApp'a çıktığından beri gelmesi beklenen iki özellik geliyor

Google'ın Podcasts uygulamasını YouTube Music'e entegre etme kararı da eleştirilere neden olmuş durumda. Özellikle, ABD'deki kullanıcılar Podcasts uygulamasının kapatılmasıyla YouTube Music'e geçmek zorunda kaldılar. Ancak, bu geçişin kullanıcılar arasında olumlu bir karşılık bulmadığı açıkça görülüyor.

YouTube Music'un podcastlere odaklanma isteği takdir edilebilir olsa da, platformun kullanıcıların taleplerini karşılamak için öncelikle temel kullanılabilirlik sorunlarını çözmesi gerekiyor gibi görünüyor. Kullanıcıların beklentilerini karşılamak ve platformu gerçekten "podcastçiler ve hayranlar için nihai varış noktası" haline getirmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerekebilir.