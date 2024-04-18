YouTube, reklam engelleyen uygulamaların kullanımını sınırlayacak

Teknoloji

YouTube, reklamları engelleyen üçüncü taraf uygulamaların kullanımını sınırlandıracağına dair yeni bir açıklamada bulundu. Bir süredir reklam engellemeye yönelik çalışmalarında vites artıran platform, bazı kullanıcılarda uyarı göstermeye başladı.

YouTube reklam engelleme yasağında katılaşıyor

Geçtiğimiz gün yayınlanan bir blog yazısında YouTube, reklam engelleme uygulamalarını kullanan kişilerin hizmet şartlarını ihlal ettiğini ifade etti. Bu yüzden reklam engelleyiciyle videoların izlenmesi durumunda, içeriklerin yüklenmesinde hata yaşanabileceğini aktardı. Ayrıca kullanıcılara reklam engelleyici uyarısı da gösterilecek.

Reklam engelleme, içerik sahiplerini desteklemek için reklam gelirlerini kullanan YouTube'a büyük bir darbe vuruyor. Reklamların engellenmesi aynı zamanda YouTube'un ve içerik oluşturucuların para kazanmasını engelliyor. Bu da şirketin politikalarıyla ters düşüyor.

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YouTube'un masaüstü sürümünde tarayıcı uzantıları aracılığıyla reklam engellemek hala mümkün. Ancak reklamları atlatan üçüncü taraf mobil uygulamalar tamamen yasaklanmış durumda. Şirket, reklam engelleyen kullanıcıların aynı zamanda içerik oluşturucuların gelirlerini etkilediğini ifade etti.

Bu kapsamda reklamların, YouTube'un "geniş kütüphanesine ücretsiz erişimi" finanse etmek için önemli olduğunu söyledi. Reklam izlemek istemeyen kullanıcıların YouTube Premium'a geçebileceğini de hatırlatmak gerekiyor.

YouTube, kullanıcı memnuniyetini korurken reklam atlamayı önlemek istiyor. Örneğin, YouTube'un TV uygulamasında reklam politikası değişti. Televizyon kanallarına benzer şekilde, artık videolar arasında birkaç dakikalık tek bir uzun reklam göreceksiniz.

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