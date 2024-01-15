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YouTube, reklam engelleyici kullanan hesapları yavaşlatıyor - Son Dakika
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YouTube, reklam engelleyici kullanan hesapları yavaşlatıyor

Video içerik platformu YouTube, ücretli abonelik sevdasına devam ediyor. Son olarak reklam engelleyici kullanan hesapların video indirme hızlarını düşürdüğü iddia ediliyor. Geçtiğimiz kasım ayında da YouTube'un reklam engelleyici kullanan hesapları takip ettiği ve bu durumun eleştirilere neden olduğu bildirilmişti.

YouTube, reklam engelleyici kullanan hesapları yavaşlatıyor
15.01.2024 - 08:29,
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Video içerik platformu dendiğinde akla ilk gelen isimlerden birisi olan YouTube, ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki farklı katmanla kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Yayın politikasıyla kullanıcılarını adeta ücretli aboneliğe zorlayan platformdan yeni bir hamle geldi.

YouTube, reklam engelleyici kullanan hesapları yavaşlatıyor

YouTube'un ücretli abonelik sevdası bitmiyor. Son yıllarda ücretsiz aboneliklere uyguladığı ağır reklam politikasıyla kullanıcılar tarafından eleştirilen platform, son aylarda gözünü reklam engelleyicilere dikmiş durumda.

Geçtiğimiz kasım ayında YouTube'un reklam engelleyici kullanan hesapları takip ettiği ve bu eklentiyi kapatmaya zorladığı birçok kullanıcı tarafından bildirilmişti. O dönem gelen "izinsiz uzantı takibi" nedeniyle zor dönemler geçiren platform geri adım attı.

YouTube neden kasıyor? Çöktü mü? İşte çözümü!

Bugün birçok kullanıcı platformun yeni bir hamle yaptığını söyledi. Sosyal medyada bir kullanıcı, YouTube platformunun reklam engelleyici eklentisi olan hesapların video indirme hızlarını düşürdüğünü iddia etti. Ardından yüzlerce kullanıcı bu durumu kendilerinin de yaşadığını söyledi.

YouTube, reklam engelleyici kullanan hesapları yavaşlatıyor

Kasım ayındaki olayda Alexander Hanff isimli davacı, YouTube'un kullandığı komut dosyalarının Avrupalı kullanıcıları yasa dışı şeklinde gözetlediğini ortaya koydu. İrlanda Veri Koruma Komisyonu'na bilgilendirmede bulunan Hanff, veri güvenliği istismarı yasalarına dayanarak şikayette bulundu.

Kaynak: Shiftdelete
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YouTube, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji YouTube, reklam engelleyici kullanan hesapları yavaşlatıyor - Son Dakika


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