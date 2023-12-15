YouTube Shorts artık reklamlı olacak

Bugünlerde YouTube videolarındaki çok sayıda reklam arası, YouTube Premium'a sahip olmayan herkesin izleme deneyimine ket vuruyor. YouTube, TV'de izlerken gördüğünüz reklam aralarının miktarını azaltarak bu durumu düzeltmeyi amaçlıyor. Ancak platformun reklam stratejisindeki bu değişiklik başka bir sorunu da beraberinde getiriyor. Youtube Shorts da reklamlı olabilir.

TV Youtube Shorts reklamlı olacak

Birçok kullanıcının hali hazırda şikayet ettiği konu olan reklamlar Youtube'da pek fazla kişinin canını sıkıyor. Son zamanlarda daha da uzunlaşan reklam süreleri kullanıcıları rahatsız ediyor. Bu tutumdan az da olsa geri adım atmaya çalışan şirket reklam miktarını azaltsa dahi daha uzun reklamları kullanıcılara göstererek izleme deneyimini düşürmeye devam ediyor.

YouTube bundan böyle izleyiciler için izleme deneyimini daha kusursuz hale getirmek amacıyla reklam stratejisinde yeni bir yaklaşımı test ediyor. Eylül ayında YouTube, bazı kullanıcılarına daha az ama daha uzun reklam araları göstermeye başladı. Google, izleyicilerin "bir sonraki reklam aralarından önce %29 daha uzun izleme oturumları yaşadıklarını" söylüyor.

Bundan sonra video platformunu TV'lerinde izleyen kullanıcılar ekranın sağ alt kısmında güncellenmiş bir geri sayım sayacı görecek. Bu zamanlayıcı size arada kaç reklam olacağını söylemek yerine, reklam arasının bitimine ne kadar süre kaldığını veya reklam arasının ne zaman atlanabileceğini söyleyecek.

YouTuber'ların yorumlar üzerindeki kontrolü artıyor

Google'ın bugün duyurmak zorunda olduğu tek şey sadece daha az reklam araları değildi; aynı zamanda TV'deki YouTube Shorts kısmına reklamların geleceğini de ortaya çıkardı. Şirkete göre deneyim, web ve mobildekine benzer olacak ve kullanıcıların TV uzaktan kumandasıyla atlayabilecekleri reklamlar olacak

Reklamların daha uzun olmasına rağmen, reklam sayısının azaltılması, izleme deneyimini eskisinden biraz daha keyifli hale getirecektir. Ancak reklamların Youtube Shorts için gelmesi de epey bir kullanıcıyı üzecek gibi duruyor.

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