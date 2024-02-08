YouTube, TV\'ler için 1080p Geliştirilmiş özelliğini kullanıma sunuyor

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YouTube, ücretli katmanını geliştirmeye devam ediyor. Reklam engelleyicilerle mücadele ederken sık sık gündem olan platform, yeni özelliklerle YouTube Premium kullanıcılarının deneyimlerini arttırmayı hedefliyor. Son hamle ise video kalitesi üzerine oldu.

YouTube, TV'ler için "1080p Geliştirilmiş" seçeneğini kullanıma sunuyor

YouTube, önemli bir paya sahip olan TV kullanıcıları için yeni bir özellik getiriyor. Şirketin Reddit'te yaptığı paylaşıma göre artık YouTube TV 1080p Geliştirilmiş özellikli videolar sunacak. YouTube, paylaşımında yeni seçeneği "Görüntü kalitesi normal 1080p60'tan çok daha iyi" diyerek ifade etti. Özellik, 4K uyumlu cihazlarda kullanılabilecek.

Yapılan açıklama;

"YouTube TV ve Primetime Channels aboneleri için 1080p Geliştirilmiş seçeneğini kullanıma sunuyoruz. Bu seçenek, güncellenmiş 4K uyumlu akış cihazlarında mevcut olacak ve en yüksek video kalitemizi sunacak. İzleyiciler, tercih ettikleri ayarı güncellemek için istedikleri zaman video kalitesi ayarlarına gidebilirler. 1080p Geliştirilmiş'e erişim ve mümkün olan en iyi görüntüleme deneyimini sağlamak için 4K uyumlu bir akış cihazına yükseltmenizi öneririz."

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YouTube platformunun son günlerde getirdiği yenilikler bununla da sınırlı değil. YouTube, artık renklere göre içerik özelliğini sunacak. Renklere göre düzenlenmiş akışlar ilk olarak kırmızı, yeşil ve mavi barındıracak. Örneğin bir kullanıcı, Kırmızı'ya tıkladığında içeriklerinde kırmızı tonlar ağırlıkta olan videolar sıralanacak.

YouTube, son dönemde Premium katmanına oldukça büyük yatırımlar gerçekleştiriyor. Platform, Premium katmanında istediğini almış görünüyor. Birçok kişi, ücretli katmana abone durumda. Ortaya çıkan son verilere bakılırsa 100 milyonu aşkın kişi, şu anda YouTube Premium üyesi oldu.