ZES Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına Zam Yapacak

Teknoloji

Geçtiğimiz ocak ayında elektrikli otomobil şarj istasyonları için yeni yıl zammı yapıldı. Bugün ise ZES, kullanıcılarına gönderdiği mesajda 25 Nisan 2024 itibariyle Elektrikli otomobil şarj istasyonları için ikinci bir zam yapılacağını duyurdu. Peki fiyatlar ne kadar olacak?

ZES elektrikli otomobil şarj istasyonları zamlanıyor!

Türkiye'de döviz kurunda yaşanan değişimler ve yüksek seyreden enflasyon nedeniyle birkaç yıldır belirli aralıklarla teknolojik ürünlerden dışarıdan aldığımız hizmetlere kadar birçok şeyin zamlandığını gördük. Nitekim bu süreç hala devam ediyor.

Son olarak ZES ve birçok diğer şirket, 2024'ün gelişiyle birlikte elektrikli otomobil şarj istasyonları kullanım bedellerine zam yaptı. Aradan geçen 4 ayın, yani yılın ilk çeyreğinden sonra ikinci bir zam yapılacağı paylaşıldı.

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Buna göre, kabaca yüzde 8-9 seviyesinde bir fiyat artışının yaşanacağı duyuruldu. ZES tarafından elektrikli otomobil şarj istasyonları için yapılan bu zam, 25 Nisan 2024 tarihi itibariyle geçerli olacak. Diğer hizmet veren şirketlerin de fiyatlarında artış yapıp yapmayacağı şuan için bilinmiyor.

Aşağıdaki tabloda da görebileceğiniz gibi AC Tip 2 soketler üzerinden yapılan şarj ücreti için bir zam yapılmayacak. Fakat DC 60 kW şarj ücreti 8 TL'den 8,49 TL'ye yükseliyor. Aynı şekilde DC 60 kW üstü şarj ücreti de 8,75 TL'den 9,99 TL'ye çıkıyor. Son olarak CHAdeMO Soketler ile yapılan şarjlar da 8,75 TL'den 9,99 TL'ye yükseliyor.