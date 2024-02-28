ZTE, 199 dolarlık Nubia Neo 2 5G'yi tanıttı - Son Dakika
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Teknoloji

ZTE, 199 dolarlık Nubia Neo 2 5G'yi tanıttı

ZTE, akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için MWC 2024 fuarında yeni oyuncu telefonu Nubia Neo 2 5G'yi tanıttı. 199 dolarlık fiyatıyla dikkat çeken telefon, tetik tuşları, ses özellikleri ve tasarımıyla oyunculara yönelik unsurlara sahip. 6,72 inç 120 Hz ekran, stereo hoparlörler, 6.000 mAh batarya gibi özelliklere de sahip olan cihazın diğer teknik detayları henüz açıklanmadı.

28.02.2024 16:13  Güncelleme: 16:17
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Akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren ZTE, halihazırda devam eden MWC 2024 fuarında en yeni ürünlerini vitrine çıkarmaya devam ediyor. Çinli marka son olarak 199 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan yeni oyuncu telefonu Nubia Neo 2 5G'yi tanıttı. İşte Nubia Neo 2 5G özellikleri!

Nubia Neo 2 5G özellikleri

ZTE'nin MWC 2024'te vitrine çıkardığı ürünlerin arasından en çok dikkat çeken model Nubia Neo 2 5G oldu. Cihaz; tetik tuşları, ses özellikleri ve tasarımıyla oyunculara yönelik unsurlara ev sahipliği yaparken, 199 dolarlık fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Nubia Neo 2 5G, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,72 inç 2400 X 1080p çözünürlüklü bir ekranla kullanıcı karşısına çıkıyor. Bunun dışında üründe stereo hoparlörler ve DTS: X Ultra ses gibi özelliklerin kullanıldığını belirtelim.

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33W hızlarında şarj olabilen 6.000 mAh'lik bir bataryadan beslenen akıllı telefonun güç aldığı işlemcinin ismi henüz açıklanmadı. Ancak yine de 2,7 GHz hızlarına çıkabilen çekirdeklere ev sahipliği yaptığının altı çiziliyor. 20 GB dinamik RAM, 256 GB UFS 3.1 dahili depolama ve oyunlarda ısınmayı minimum düzeyde tutacak özelliklere sahip olduğunu da belirtelim.

ÖzelliklerDeğerlerEkran6,72 inç, 2400 x 1080p, 120 Hz yenileme hızıİşlemci2,7 GHz'e kadar çıkabilen çekirdek hızıRAM20 GB dinamik RAMDepolama256 GB UFS 3.1 dahili depolamaBatarya6.000 mAh, 33W hızlı şarj desteğiSesStereo hoparlörler, DTS: X Ultra ses özellikleri

Cihazın diğer teknik özellikleri ise şimdilik duyurulmadı. Önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji ZTE, 199 dolarlık Nubia Neo 2 5G'yi tanıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ZTE, 199 dolarlık Nubia Neo 2 5G'yi tanıttı - Son Dakika
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