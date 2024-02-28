Akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren ZTE, halihazırda devam eden MWC 2024 fuarında en yeni ürünlerini vitrine çıkarmaya devam ediyor. Çinli marka son olarak 199 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan yeni oyuncu telefonu Nubia Neo 2 5G'yi tanıttı. İşte Nubia Neo 2 5G özellikleri!
Nubia Neo 2 5G özellikleri
ZTE'nin MWC 2024'te vitrine çıkardığı ürünlerin arasından en çok dikkat çeken model Nubia Neo 2 5G oldu. Cihaz; tetik tuşları, ses özellikleri ve tasarımıyla oyunculara yönelik unsurlara ev sahipliği yaparken, 199 dolarlık fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Nubia Neo 2 5G, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,72 inç 2400 X 1080p çözünürlüklü bir ekranla kullanıcı karşısına çıkıyor. Bunun dışında üründe stereo hoparlörler ve DTS: X Ultra ses gibi özelliklerin kullanıldığını belirtelim.
Nubia'dan müzik ve fotoğraf severlere özel telefonlar!
33W hızlarında şarj olabilen 6.000 mAh'lik bir bataryadan beslenen akıllı telefonun güç aldığı işlemcinin ismi henüz açıklanmadı. Ancak yine de 2,7 GHz hızlarına çıkabilen çekirdeklere ev sahipliği yaptığının altı çiziliyor. 20 GB dinamik RAM, 256 GB UFS 3.1 dahili depolama ve oyunlarda ısınmayı minimum düzeyde tutacak özelliklere sahip olduğunu da belirtelim.
Cihazın diğer teknik özellikleri ise şimdilik duyurulmadı. Önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekliyoruz. Son Dakika › Teknoloji › ZTE, 199 dolarlık Nubia Neo 2 5G'yi tanıttı - Son Dakika Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, "Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?" sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, "Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim." ifadelerini kullandı. Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıklar ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kendisine yeterli süre vermemesi nedeniyle yeni takımında umduğunu bulamadı. Yeteneklerini sergileyemeyen Arda, oldukça mutsuz. Sakarya'da 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşi S.D.'nin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini söyleyen Leyla Demir'in cansız bedeni Sakarya Nehri'nde bulundu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir'le karşılaşacak olan Trabzonspor'dan sosyal medya hesaplarından "Endişeliyiz" paylaşımı geldi. Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Yunus Günçe, Survivor ekibi tarafından All Star'a çağrıldığını ancak gündeme dair tepki gösterdiği videolarından dolayı yarışmaya gidemediğini söyledi. Galatasaraylı Mauro Icardi'nin hem eşi hem menajeri olan Wanda Nara, Arjantin'de katıldığı bir programa konuk oldu. Nara, eşiyle en çok kavga etme nedenlerinin kendisinin çalışması olduğunu söyledi. İş yapmasını istemeyen Icardi'nin yaptığı eleştirilerden bahseden Nara, futbolcuların eşlerinin çalışması gerektiğini ve bir şeyler yapmaları gerektiğini belirtti. ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından yapılan ankete göre, İstanbul'da bir yerel seçim olsa, Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında büyük bir rekabet yaşanacağı ortaya çıktı. Ankete katılanların %41.9'u İmamoğlu'na, %40.8'i ise Kurum'a oy vereceğini belirtti.
ÖzelliklerDeğerlerEkran6,72 inç, 2400 x 1080p, 120 Hz yenileme hızıİşlemci2,7 GHz'e kadar çıkabilen çekirdek hızıRAM20 GB dinamik RAMDepolama256 GB UFS 3.1 dahili depolamaBatarya6.000 mAh, 33W hızlı şarj desteğiSesStereo hoparlörler, DTS: X Ultra ses özellikleri
Cihazın diğer teknik özellikleri ise şimdilik duyurulmadı. Önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekliyoruz.
Son Dakika › Teknoloji › ZTE, 199 dolarlık Nubia Neo 2 5G'yi tanıttı - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, "Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?" sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, "Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim." ifadelerini kullandı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıklar ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kendisine yeterli süre vermemesi nedeniyle yeni takımında umduğunu bulamadı. Yeteneklerini sergileyemeyen Arda, oldukça mutsuz.
Sakarya'da 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşi S.D.'nin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini söyleyen Leyla Demir'in cansız bedeni Sakarya Nehri'nde bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir'le karşılaşacak olan Trabzonspor'dan sosyal medya hesaplarından "Endişeliyiz" paylaşımı geldi.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Yunus Günçe, Survivor ekibi tarafından All Star'a çağrıldığını ancak gündeme dair tepki gösterdiği videolarından dolayı yarışmaya gidemediğini söyledi.
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin hem eşi hem menajeri olan Wanda Nara, Arjantin'de katıldığı bir programa konuk oldu. Nara, eşiyle en çok kavga etme nedenlerinin kendisinin çalışması olduğunu söyledi. İş yapmasını istemeyen Icardi'nin yaptığı eleştirilerden bahseden Nara, futbolcuların eşlerinin çalışması gerektiğini ve bir şeyler yapmaları gerektiğini belirtti.
ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından yapılan ankete göre, İstanbul'da bir yerel seçim olsa, Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında büyük bir rekabet yaşanacağı ortaya çıktı. Ankete katılanların %41.9'u İmamoğlu'na, %40.8'i ise Kurum'a oy vereceğini belirtti.
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