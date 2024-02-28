ZTE, 199 dolarlık Nubia Neo 2 5G'yi tanıttı

Teknoloji

Akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren ZTE, halihazırda devam eden MWC 2024 fuarında en yeni ürünlerini vitrine çıkarmaya devam ediyor. Çinli marka son olarak 199 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan yeni oyuncu telefonu Nubia Neo 2 5G'yi tanıttı. İşte Nubia Neo 2 5G özellikleri!

Nubia Neo 2 5G özellikleri

ZTE'nin MWC 2024'te vitrine çıkardığı ürünlerin arasından en çok dikkat çeken model Nubia Neo 2 5G oldu. Cihaz; tetik tuşları, ses özellikleri ve tasarımıyla oyunculara yönelik unsurlara ev sahipliği yaparken, 199 dolarlık fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Nubia Neo 2 5G, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,72 inç 2400 X 1080p çözünürlüklü bir ekranla kullanıcı karşısına çıkıyor. Bunun dışında üründe stereo hoparlörler ve DTS: X Ultra ses gibi özelliklerin kullanıldığını belirtelim.

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33W hızlarında şarj olabilen 6.000 mAh'lik bir bataryadan beslenen akıllı telefonun güç aldığı işlemcinin ismi henüz açıklanmadı. Ancak yine de 2,7 GHz hızlarına çıkabilen çekirdeklere ev sahipliği yaptığının altı çiziliyor. 20 GB dinamik RAM, 256 GB UFS 3.1 dahili depolama ve oyunlarda ısınmayı minimum düzeyde tutacak özelliklere sahip olduğunu da belirtelim.