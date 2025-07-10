Bakan Ersoy Uşak'ta Turizm Vizyonunu Açıkladı - Son Dakika
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Bakan Ersoy Uşak'ta Turizm Vizyonunu Açıkladı

10.07.2025 19:54
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uşak'ın turizm potansiyelini artıracak çalışmalar yapacaklarını belirtti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uşak Ulubey Kanyonu'ndaki Cam Teras'ta yaptığı açıklamada, "İnşallah sadece yerli turistin değil, yabancı turist rotalarına da girecek bir Uşak için gerekli çalışmaları yapmış olacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Uşak'a geldi. Bakan Ersoy, Uşak programı kapsamında ilk olarak Vali Naci Aktaş'ı ziyaret etti. Bakan Ersoy daha sonra Dokuyan Eller Halı ve Kilim Evi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında Vali Aktaş'tan bilgi aldı. Bakan Ersoy, ardından halı dokudu.

ANTİK KENTİ VE KANYONU ZİYARET ETTİ

Bakan Ersoy bir sonraki ziyaretini Ulubey ilçesindeki Blaundus Antik Kenti'ne yaptı. Burada Müze Müdürü Şerif Söyler'den kazı çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, inceleme yaptı.

Uşak programının son bölümünde Ulubey Kanyonu'nu ziyaret eden Bakan Ersoy, burada bir cam teras üzerinde gezdikten sonra açıklama yaptı. Bakan Ersoy, açıklamasında "Uşak'ın çok önemli değerleri, turizm potansiyeli var. Üzerinde bulunduğumuz kanyon, dünyanın ikinci büyük kanyonu olarak kabul ediliyor. 77-78 kilometre uzunluğunda. Buraya gelmeden önce de Blaundos Antik Kenti'ne uğradık. Onun da milattan önce 3. yüzyıla dayanan geçmişi var. Bir yanda da 600 yılı aşkın geçmişi olan camilerle çok büyük turizm potansiyelini içinde barındırıyor. Gastronomi çeşitliliği de önemli. Bunların doğru şekilde tanıtılıp, farkındalığın oluşturulması gerekiyor. Biz valimizle aldığımız karar gereği hızlı bir şekilde buranın da turizm master planının oluşturulması için gerekli adımları atacağız. Akabinde de ilgili kurumlarımız, sadece bakanlığımız değil, diğer bakanlıklarımız olsun üzerlerine düşen yatırımları bir plan dahilinde gerçekleştireceğiz. İnşallah sadece yerli turistin değil, yabancı turist rotalarına da girecek bir Uşak için gerekli çalışmaları yapmış olacağız" dedi.

Bakan Ersoy, daha sonra kentten ayrıldı.

Haber. Ramazan ÇETİN - Kamera: İnan YAMAN/ UŞAK,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Bakan Ersoy Uşak'ta Turizm Vizyonunu Açıkladı - Son Dakika

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