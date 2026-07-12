Düden Şelalesi'nde Yaz Sezonu Yoğun Başladı - Son Dakika
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Düden Şelalesi'nde Yaz Sezonu Yoğun Başladı

12.07.2026 13:06
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Antalya'nın simgesi Düden Şelalesi, yaz aylarıyla birlikte yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

ANTALYA'nın simge doğal güzelliklerinden Düden Şelalesi, havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET tarafından işletilen tesis, yeni sezonda da turistlere ve Antalyalılara doğayla iç içe keyifli bir deneyim sunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen, kentin simge doğal güzelliklerinden Düden Şelalesi, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kent merkezinde yer alan ve yılın her döneminde yoğun ilgi gören Düden Şelalesi'nde, yaz aylarının başlamasıyla birlikte ziyaretçi hareketliliğinde önemli artış yaşanıyor. Özellikle yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan şelale, serin atmosferi, eşsiz doğal yapısı ve fotoğraf tutkunlarına sunduğu manzaralarıyla dikkati çekiyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR DENEYİM

Antalya'yı ziyaret eden turistlerin gezi rotalarında ilk sıralarda yer alan Düden Şelalesi'nde ziyaretçilere konforlu bir ortam sunabilmek için sezon öncesinde bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET tarafından titizlikle işletilen Düden Şelalesi, doğal dokusunu koruyan yaklaşımı ve ziyaretçi memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla hem Antalyalılara hem de kente gelen misafirlere ev sahipliği yapıyor.

YOĞUNLUĞUN ARTMASI BEKLENİYOR

Doğanın sesiyle buluşmak isteyen ziyaretçiler, yemyeşil bitki örtüsü arasında yürüyüş yapma, şelalenin serinliğini hissetme ve Antalya'nın en özel doğal alanlarından birinde vakit geçirme fırsatı buluyor. Yaz sezonu ile birlikte Düden Şelalesi'nin önümüzdeki aylarda da yoğun ilgi görmeye devam etmesi bekleniyor.

Haber- Kamera: ANTALYA, -

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Düden Şelalesi'nde Yaz Sezonu Yoğun Başladı - Son Dakika

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