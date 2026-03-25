Kapadokya Bayramda 58 Bin Ziyaretçi Ağırladı

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini 3,5 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 57 bin 988 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 3,5 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı. Tatil süresince en fazla ziyaret edilen nokta Göreme Açık Hava Müzesi oldu. Müze, bayram tatilinde 15 bin 321 yerli ve yabancı turisti ağırladı. Bölgedeki diğer önemli turizm merkezlerinden Paşabağları Ören Yeri 13 bin 343, Kaymaklı Yeraltı Şehri 10 bin 690, Derinkuyu Yeraltı Şehri ise 7 bin 817 ziyaretçiyi ağırladı.

Bölgede bulunan diğer müze ve ören yerleriyle birlikte toplam ziyaretçi sayısı, bayram tatilinde 57 bin 988 olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, bayram tatilinde yaşanan yoğunluğun Kapadokya turizmine olan ilgiyi bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.