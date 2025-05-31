Kızkalesi'nde Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika
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Turizm

Kızkalesi'nde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

31.05.2025 14:00
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Mersin'in Kızkalesi'nde plaj polisleri devriye göreviyle güvenliği sağlıyor, huzurlu bir tatil ortamı sunuyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi tatil beldesinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ve Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden gelen Çevik Kuvvet personeliyle takviye edilen uzman ekipler, Erdemli sahil bandı ve özellikle Kızkalesi bölgesinde yeni güvenlik önlemlerini hayata geçirdi. Sahil bandındaki hırsızlık ve diğer asayiş olaylarına daha etkin ve hızlı müdahale etmek amacıyla 'Plaj Polisi' birimi kuruldu. Yaya ve scooter araçlarla devriye görevi yapan plaj polisleri, sahil bandının tamamını kontrol altında tutarak olayların önlenmesi ve meydana gelen olaylara hızlı müdahale etmeyi hedefliyor. Plaj polisleri devriyeleri, turistlerin can ve mal güvenliğini sağlamanın yanı sıra, aşırı müzik yayını, gürültü, dilencilik, hanutçuluk gibi konularda da müdahale ederek sakin ve huzurlu bir tatil ortamı sağlıyor.

TURİZMCİLERDEN EMNİYET TEDBİRLERİNE TAM DESTEK

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, alınan güvenlik tedbirlerinin çok ciddi olduğunu belirterek, Esnaf ve işletmeciler bu konuda çok mutlu. Özellikle turizm polisimizin olması, lisan bilmeleri çok ayrıcalıklı ve çok kıymetli. Olay yerine müdahale noktasında hızlıca hareket ve intikal edebilirler. Bu haliyle gelen misafirlerin burayı tercih etmelerinde de etken olacaktır dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Kızkalesi'nde Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika

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