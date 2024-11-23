Malatya\'da İçli Köfte Yarışması Düzenlendi

Turizm

GASTRONOMİ turizminde önemli bir yere sahip olan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde coğrafi işaret belgesine sahip içli köfte yarışması düzenlendi.

Malatya mutfağında özel bir yeri olan 'İçli Köfte' yemeği, için 93 yarışmacı en güzel içli köfte lezzeti ve sunumu için yarıştı. Kentte 'Burnuma Güzel Kokular Geliyor' sloganıyla gerçekleştirilen yarışmada hazırlanan birbirinden lezzetli içli köfteler 5 kişilik jüri heyetine sunuldu. Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın ve jüri özel ödülü olarak da gram altının hediye edileceği yarışmada birincilik ödülünü, Gül Bakal alırken, Arife Ulaş ikinci, Aynur Ürkmez üçüncü oldu. Jüri özel ödülünü ise Güler Oğraş kazandı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA