Malatya'da İçli Köfte Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Turizm

Malatya'da İçli Köfte Yarışması Düzenlendi

Malatya\'da İçli Köfte Yarışması Düzenlendi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde gerçekleştirilen içli köfte yarışmasında 93 yarışmacı en lezzetli içli köfteyi yapmak için mücadele etti. Ödüller arasında altınlar yer aldı.

23.11.2024 21:48  Güncelleme: 21:51
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GASTRONOMİ turizminde önemli bir yere sahip olan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde coğrafi işaret belgesine sahip içli köfte yarışması düzenlendi.

Malatya mutfağında özel bir yeri olan 'İçli Köfte' yemeği, için 93 yarışmacı en güzel içli köfte lezzeti ve sunumu için yarıştı. Kentte 'Burnuma Güzel Kokular Geliyor' sloganıyla gerçekleştirilen yarışmada hazırlanan birbirinden lezzetli içli köfteler 5 kişilik jüri heyetine sunuldu. Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın ve jüri özel ödülü olarak da gram altının hediye edileceği yarışmada birincilik ödülünü, Gül Bakal alırken, Arife Ulaş ikinci, Aynur Ürkmez üçüncü oldu. Jüri özel ödülünü ise Güler Oğraş kazandı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: DHA

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