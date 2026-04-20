Tekirdağ'da Deniz Dip Temizliği Yapıldı

TEKİRDAĞ'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında dalgıç polisler tarafından Marmara Denizi'nde dip temizliği yapıldı.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği etkinlikte İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli dalgıçlar, Süleymanpaşa ilçesindeki Rumeli İskelesi mevkisinde dip temizliği yaptı. Yaklaşık 45 dakika süren dip taramasında iki poşet atık topladı. Deniz dibinden cam şişe, plastik ürünler, çok miktarda poşet bulundu. Her yıl düzenli olarak yapılan temizlik çalışmasında bu yıl deniz dibinden araç lastikleri gibi büyük atıklara rastlanmadı. Denizden çıkarılan atıklar sahilde sergilendi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Bünyamin Örnek, farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Deniz polisi ekiplerimiz bizlere destek verdi. Denizlerimizi temiz tutmak hepimizin sorumluluğu. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevremize sahip çıkmalıyız" dedi.

