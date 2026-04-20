Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Deniz Dip Temizliği Yapıldı

20.04.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKİRDAĞ'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında dalgıç polisler tarafından Marmara Denizi'nde dip temizliği yapıldı.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği etkinlikte İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli dalgıçlar, Süleymanpaşa ilçesindeki Rumeli İskelesi mevkisinde dip temizliği yaptı. Yaklaşık 45 dakika süren dip taramasında iki poşet atık topladı. Deniz dibinden cam şişe, plastik ürünler, çok miktarda poşet bulundu. Her yıl düzenli olarak yapılan temizlik çalışmasında bu yıl deniz dibinden araç lastikleri gibi büyük atıklara rastlanmadı. Denizden çıkarılan atıklar sahilde sergilendi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Bünyamin Örnek, farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Deniz polisi ekiplerimiz bizlere destek verdi. Denizlerimizi temiz tutmak hepimizin sorumluluğu. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevremize sahip çıkmalıyız" dedi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -

Kaynak: DHA

Turizm Haftası, Marmara Denizi, Yerel Haberler, Tekirdağ, Turizm, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 20:00:31. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.