AİÇÜ Rektörü Gülçin, Patnos MYO'da öğrencileri teknoloji bağımlılığına karşı uyardı - Son Dakika
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AİÇÜ Rektörü Gülçin, Patnos MYO'da öğrencileri teknoloji bağımlılığına karşı uyardı

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AİÇÜ Rektörü Gülçin, Patnos MYO\'da öğrencileri teknoloji bağımlılığına karşı uyardı
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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Patnos MYO'da düzenlenen Bilim Kafe Buluşmasında yapay zekanın insan hayatına etkilerini anlattı. Gülçin, öğrencilere teknoloji bağımlılığı yerine okumalarını ve kendilerini geliştirmelerini tavsiye etti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe Buluşmaları kapsamında, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Patnos Meslek Yüksekokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

AİÇÜ Rektörü Gülçin, Patnos MYO'da öğrencileri teknoloji bağımlılığına karşı uyardı

“İnsanlığın Geleceğini Yapay Zeka mı Şekillendirecek?” başlıklı buluşmada AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, yapay zekanın gelişimi, teknolojinin doğru kullanımı ve insan hayatına etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu ve Prof. Dr. Yakup Karataş, Genel Sekreter Nimet Terkir, Patnos Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Varol ile akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Yapay zekanın insan zekasının bir ürünü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gülçin, teknoloji ve yapay zekanın insan kontrolünde olduğunu, asıl önemli olanın bu imkanların hangi amaçla ve nasıl kullanıldığı olduğunu ifade etti. Teknolojinin bilinçli ve amaca uygun kullanımının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Gülçin, gençlere teknolojiye bağımlı hale gelmek yerine okumalarını, araştırmalarını ve kendilerini sürekli geliştirmelerini tavsiye etti.

AİÇÜ Rektörü Gülçin, Patnos MYO'da öğrencileri teknoloji bağımlılığına karşı uyardı

Teknoloji bağımlılığının insan ilişkileri ve sosyal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerine de değinen Prof. Dr. Gülçin, dijital araçların insanları birbirinden uzaklaştıran bir unsura dönüşmemesi gerektiğini belirterek, teknolojinin insanı geliştiren ve topluma fayda sağlayan bir araç olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında Selçuk Bayraktar örneğine de yer veren Prof. Dr. Gülçin, teknolojinin doğru hedefler doğrultusunda kullanılmasının Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli bir güç kazanmasına katkı sağladığını belirtti ve bu örnek üzerinden bilimsel bilgi, üretkenlik ve teknolojik yetkinliğin ülkemizin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu ve Prof. Dr. Yakup Karataş, Genel Sekreter Nimet Terkir, Patnos Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Varol ile akademik, idari personel ve öğrencilerin katılımı sağladı.Bilim Kafe Buluşması, öğrencilerin sorularının yanıtlamasının ardından sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Yapay ZekaTeknolojiEğitimPatnosBilimSon Dakika

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