Türkiye para transferi, alışveriş ve ulaşımda tek karta geçiyor - Son Dakika
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Yaşam

Türkiye para transferi, alışveriş ve ulaşımda tek karta geçiyor

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Türkiye genelinde toplu ulaşımda zorunlu olacak Türkiye Kart'a yönelik çalışmalar devam ediyor. Halihazırda pilot illerde uygulamada olan Türkiye Kart, 1 ocak itibariyle 18 ilde zorunlu olarak kullanıma girecek.

17.12.2024 14:35  Güncelleme: 14:58
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1 ocak itibariyle 18 ilde toplu ulaşıma yeni bir kural getiriliyor. Toplu ulaşımı daha verimli ve düzenli hale getirme hedefiyle başlatılan Türkiye Kart, 18 ilde daha kullanıma girecek. Daha sonra tüm Türkiye'de ulaşımın bu kartla sağlanacak. Türkiye Kart uygulaması hakkında yeni açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu "2025 yılında Türkiye Kart'ı 18 ilde devreye geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KART NASIL ÇALIŞACAK?

Türkiye Kart; kullanıcıların para transferi, alışveriş, ulaşım gibi günlük hayatlarındaki ödeme ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri bir sistem sunuyor. Bu kapsamda tek bir kartla; her türlü finansal işlemi yapmak ve tüm şehirlerin toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek tek bir ödeme sistemi oluşturuldu.

TÜRKİYE KART NEREDEN ALINIR?

Türkiye genelinde tüm PTT Şubeleri veya Türkiye Kart Mobil Uygulaması veya Türkiye Kart İnternet Sitesi üzerinden başvurularınıza gerçekleştirebilirsiniz.

TÜRKİYE KART PİLOT İLLERDE KULLANILIYOR

Ülkede 81 ildeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan Türkiye Kart'ı pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul'da Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda kullanıma açtıklarını anımsatan Uraloğlu, "2024 yılının sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18'e çıkartacağız. Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN başta olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep'te de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlar, PTT iş yerlerine başvurabilecek. Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT iş yerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız Şemasız Türkiye Kart için 40 lira, Debit ve Prepaid için ise 60 lira gibi sembolik bir rakam ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye para transferi, alışveriş ve ulaşımda tek karta geçiyor

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Son Dakika Yaşam Türkiye para transferi, alışveriş ve ulaşımda tek karta geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hasan DUR:
    Vatandaşlık puanının alt yapılarının taşları döşeniyor, siz halen para tuzağı fikrindesiniz 24 15 Yanıtla
  • İsmail Can:
    para tuzağından başka bir şey değil hali hazırda İstanbul kartimiz var onunla devam ederiz... 24 7 Yanıtla
  • Selcuk null:
    duzen bozuk düzen devamlı para tuzağı. 15 1 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Bir nevi mobil takip çipi nerede ne yaptın ne geldi ne kadar gitti. 4 2 Yanıtla
  • Bilal Yavuz:
    mevcut ekonomk başarısızlıktan dolayı gırtalağına kadar borçlu kişiler kaçamaz diyosunuz yani 4 1 Yanıtla
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