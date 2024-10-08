3 Ayı Elektrikli Tellerle Korunan Kovanlara Yaklaştı - Son Dakika
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Yaşam

3 Ayı Elektrikli Tellerle Korunan Kovanlara Yaklaştı

3 Ayı Elektrikli Tellerle Korunan Kovanlara Yaklaştı

Bolu Kıbrıscık'ta 3 ayı, elektrikli tellerle korunan arı kovanlarına yaklaşamadı.

08.10.2024 18:07
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BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu ve elektrik teller ile çevrilen alana giremeyen 3 ayı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kıbrıscık'ın Deveören köyünde yaşayan arıcı Erhamin Koç, kovanlarının etrafını ayılardan korumak için elektrikli tellerle çevirdi. Saat 02.00 sıralarında ormandan gelen 3 ayı, ağaçların arasından çıkarak kovanlara yaklaşmak istedi. Koç'un elektrikli tel önlemi nedeniyle ayılar, kovanların bulunduğu alana giremedi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ayılar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

HABER: Mutlu YUCA/KIBRISCIK(Bolu),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam 3 Ayı Elektrikli Tellerle Korunan Kovanlara Yaklaştı - Son Dakika

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