BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu ve elektrik teller ile çevrilen alana giremeyen 3 ayı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kıbrıscık'ın Deveören köyünde yaşayan arıcı Erhamin Koç, kovanlarının etrafını ayılardan korumak için elektrikli tellerle çevirdi. Saat 02.00 sıralarında ormandan gelen 3 ayı, ağaçların arasından çıkarak kovanlara yaklaşmak istedi. Koç'un elektrikli tel önlemi nedeniyle ayılar, kovanların bulunduğu alana giremedi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ayılar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
HABER: Mutlu YUCA/KIBRISCIK(Bolu),
Son Dakika › Yaşam › 3 Ayı Elektrikli Tellerle Korunan Kovanlara Yaklaştı - Son Dakika
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