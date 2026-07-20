50 Yıldır Aynı Traktörü Kullanan Çiftçi - Son Dakika
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50 Yıldır Aynı Traktörü Kullanan Çiftçi

50 Yıldır Aynı Traktörü Kullanan Çiftçi
20.07.2026 09:51
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Hasan Demir, 50 yıldır kullandığı traktörüyle 8 çocuğunu büyüttü, hayatını değiştirdi.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 50 yıldır aynı traktörü kullanan çiftçi Hasan Demir (78), bir dönem kiracısı olduğu tarlayı satın alıp çalışarak 8 çocuğunu büyüttü. İlerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdüren Demir, "Bu traktör bana ekmek kapısı oldu, hayatımı değiştirdi" dedi.

İlçenin Harran Mahallesi'nde yaşayan Hasan Demir, ilkokulu 3'üncü sınıfta bıraktıktan sonra tarım arazilerinde işçi olarak çalışmaya başladı. Ardından tarla kiralayan Demir, o yıllarda teknolojinin yaygın olmaması nedeniyle toprağı kara saban ve atlarla sürdü. Hasan Demir, 50 yıl önce biriktirdiği 2 bin 500 lira ile 1973 model ikinci el traktör satın aldı. Aradan geçen yıllarda iki kez evlenen, kiracısı olduğu 300 dönüm tarlayı satın alarak 8 çocuğunu büyüten Demir, ilerleyen yaşına rağmen mesleğinden vazgeçmedi.

'BU TRAKTÖR BENİM HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ'

Tarlasından her döndüğünde traktörünü yıkayıp, temizlediğini dile getiren Hasan Demir, işleri bittikten sonra ona bakarak keyif kahvesi içtiğini söyledi. Traktöründen vazgeçemediğini anlatan Demir, "Eskiden iş çok daha zordu ama çalışmaktan hiç vazgeçmedim. Çalıştım, kazandım, paramı biriktirdim. Sonra bu traktörü aldım. O gün benim için yeni bir hayat başladı. Daha çok çalıştım, daha çok iş yaptım. Eskiden başkasının tarlasını sürüyordum. Bu traktör sayesinde kazandım, çalıştığım tarlayı sahibinden satın aldım. Bugün o tarlanın sahibi olarak yine aynı traktörle toprağımı işliyorum. Günümün büyük bölümünü tarlamda geçiriyorum. Toprak benim için bir yaşam biçimi. 50 yıldır aynı traktöre biniyorum. Hanımım vefat etti, hanımı değiştirdim, yeni hanımla evlendim ama traktörü değiştirmedim. Bu traktör bana ekmek kapısı oldu, hayatımı değiştirdi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hasan Demir, Hava Durumu, 3. Sayfa, Ekonomi, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 50 Yıldır Aynı Traktörü Kullanan Çiftçi - Son Dakika

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