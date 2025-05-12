72 kilo veren Esin Gündoğdu son halini paylaştı - Son Dakika
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Yaşam

72 kilo veren Esin Gündoğdu son halini paylaştı

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Oyuncu Esin Gündoğdu değişimiyle yine gündeme geldi. Mide küçültme operasyonu sonrası sağlıklı da beslenerek tam 72 kilo veren oyuncu son haliyle takipçilerinin karşısına çıktı.

12.05.2025 11:06  Güncelleme: 11:18
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'Kocan Kadar Konuş', 'Recep İvedik 2', 'Aşk Yeniden', 'Hayat Bazen Tatlıdır', 'Yeni Gelin', 'Tozkoparan İskender' ve 'Vermem Seni Ellere' gibi pek çok sevilen yapımda rol alan usta oyuncu Esin Gündoğdu, verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü. Uzun süre kilo vermek için çeşitli yöntemler deneyen başarılı oyuncu, sonunda mide küçültme ameliyatı olarak 138 kilodan 66 kiloya düşmeyi başardı.

72 kilo veren Esin Gündoğdu son halini paylaştı

Ameliyatın ardından disiplinli bir diyet süreciyle toplamda 72 kilo veren Gündoğdu'nun azmi ve kararlılığı sosyal medyada da takdir topladı. Geçirdiği bu büyük değişimle sık sık gündeme gelen Gündoğdu, şimdi ise yeni bir proje için gittiği Kastamonu'dan son halini takipçileriyle paylaştı.

72 kilo veren Esin Gündoğdu son halini paylaştı

Sosyal medya hesabından paylaştığı güncel fotoğrafında fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü oyuncunun formunu koruduğu gözlerden kaçmadı. Gündoğdu'nun azmiyle gerçekleştirdiği bu dönüşüm, hem hayranlarından hem de meslektaşlarından büyük beğeni topladı.

72 kilo veren Esin Gündoğdu son halini paylaştı
72 kilo veren Esin Gündoğdu son halini paylaştı

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Son Dakika Yaşam 72 kilo veren Esin Gündoğdu son halini paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ibrahim çetin:
    çağdaş demokrat atatürkçü hareketler 13 28 Yanıtla
  • burhan gök:
    Çin abd, Rusya Ukrayna, Pakistan Hindistan ve Türkiye'nin iç meseleleri varken sitenin son dakika haberlerine bakın.. 32 2 Yanıtla
  • aragorn:
    abla taş olmuş 7 14 Yanıtla
  • Gokhan Arslan:
    helal olsun azmin sonu başarmaktır 17 0 Yanıtla
  • Bingöl 0112:
    kilolu hali daha güzeldi. 6 4 Yanıtla
  • ahmet3353:
    eee artık bir başrol verirsiniz 4 0 Yanıtla
  • Albaraka Kürt:
    Tamam artık buda icardi gibi hergün "Esin bodrum da bikiniyle görüntülendi, Esin magazin turuna hızlıca girdi, Esin üstsüz paylaşımıyla dikkatleri üzerine çektş, Esin gece kulübünde sınırsızca eğlendi" gibi saçma sapan haberler bizi bekliyor.. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 72 kilo veren Esin Gündoğdu son halini paylaştı - Son Dakika
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