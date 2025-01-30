9 Yaşındaki Elif Tekin, Oyun Oynarken Fenalaşıp Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yaşam

9 Yaşındaki Elif Tekin, Oyun Oynarken Fenalaşıp Hayatını Kaybetti

9 Yaşındaki Elif Tekin, Oyun Oynarken Fenalaşıp Hayatını Kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde evinde oyun oynarken aniden fenalaşan 9 yaşındaki Elif Tekin, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

30.01.2025 16:08  Güncelleme: 16:10
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MARDİN'in Midyat ilçesindeki evinde oyun oynarken aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılan Elif Tekin (9), hayatını kaybetti. Tekin'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Olay, dün, Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Evde oyun oynayan Elif Tekin, ailesinin gözleri önünde bir anda fenalaştı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Tekin, sağlıkçıların müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Tekin, Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Elif Tekin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hastanenin morguna konulan Tekin'in kesim ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam 9 Yaşındaki Elif Tekin, Oyun Oynarken Fenalaşıp Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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