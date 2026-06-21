Ağabey ve Kız Kardeş Aynı Günde Toprağa Verildi

1) AĞABEYİNİN, BOĞAZINA KAÇAN DİLİNİ ÇIKARDIĞI ŞEYMA, 19 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI(2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Erzurum'da rahatsızlanıp dili boğazına kaçan kardeşine müdahale ettikten sonra hayatını kaybeden Ömer Tutaş'ın ardından, hastanedeki 19 günlük yaşam savaşını kaybeden kardeşi Şeyma Tutaş (23), ikindi namazına müteakip Palandöken İlçesi Osman Bektaş Mahallesi'ndeki Hacı Osman Efendi Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası ağabeyinin yanında toprağa verildi.

'EN ACI BABALAR GÜNÜM'

Arkadaşlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabilen baba Hüseyin Tutaş, "Sözün bittiği nokta şu an, duygularım karmakarışık. Duman olduk, yıkıldık. Bugün de Babalar Günü, tüm Babaların Günü kutlu olsun ama benim en acı Babalar Günüm oldu" diye konuştu.

'TÜM EVLATLAR BABASINA O EVLATLARINI TABUTUNA SARILIYOR'

Hüseyin Tutaş'ın iş arkadaşı Fikret Şimşek, "Bağlama üstadımız Hüseyin Tutaş'ın kızının cenazesindeyiz. Bundan 19 gün önce 30 yaşlarındaki oğlu Ömer'i toprağa verdi. Bugün ise kızı Şeyma'yı toprağa veriyor. Bugün de Babalar Günü, tüm evlatlar babalarına sarılırken, Hüseyin kardeşimiz maalesef bu acı gününde evlatlarının tabutuna sarılıyor. Rabbim ona Sabr-ı Cemiller ihsan eylesin" dedi.