Ailesine sorduğu tek soruyla haritadan yer seçip yaşadığı ili terk etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Ailesine sorduğu tek soruyla haritadan yer seçip yaşadığı ili terk etti

Ailesine sorduğu tek soruyla haritadan yer seçip yaşadığı ili terk etti
04.08.2025 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

18 yıl boyunca ikinci el bilgisayar ticareti yapan Burcu Bayülken, pandemi sonrası "Beton mu yiyeceğiz?" sorusuyla hayatını sorguladı. İstanbul'daki işini kapatıp haritadan rastgele seçtiği İznik'e yerleşti, mavi yemiş üretimine başladı. Geçim kaygısıyla başladığı bu yolculuk, onun için bir sığınağa dönüştü.

İkinci el bilgisayar alım satımıyla 18 yıl boyunca ticaret yapan Burcu Bayülken, pandemi sonrası aldığı radikal kararla hayatını kökten değiştirdi. İstanbul'daki işini kapatıp haritadan rastgele işaretlediği İznik'te mavi yemiş (yaban mersini) yetiştiriciliğine başlayan Bayülken, "Bir karış toprağımız yok. Böyle zamanlarda ne yiyeceğiz, beton mu?" diyerek kararının arkasındaki temel sorgulamayı anlattı.

2023 YILINDA İŞİNİ KAPATMA KARARI ALDI

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Burcu Bayülken, henüz üniversite yıllarında kabin memuru olarak başladığı kariyerine, daha sonra ikinci el bilgisayar ticaretiyle devam etti. 18 yıl boyunca kendi şirketini yöneten Bayülken, ekonomik koşulların küçük esnafı giderek daha fazla zorlaması nedeniyle 2023 yılında işini kapatma kararı aldı. Pandemi süreci, Bayülken'in yaşamındaki kırılma noktalarından biri oldu. 2020 yılında market raflarının boşalmasıyla yaşanan panik havası, onun doğaya ve üretime yönelmesine vesile oldu. Ailesine "Bir karış toprağımız yok, böyle bir durumda ne yiyeceğiz, beton mu?" sorusunu yönelten Bayülken, bu farkındalığın ardından İstanbul'a yakın bölgelerde arsa arayışına girdi.

HARİTADAN İZNİK'İ İŞARETLEDİ, ÜRETİME BAŞLADI

Milliyet'te yer alan habere göre; harita üzerinden İznik'i seçerek bölgeyi yerinde görmeye giden Burcu Bayülken, burada karşılaştığı mavi yemiş tarlalarından etkilenerek yatırım yapma kararı aldı. Bölgenin ekolojik koşullarına uygun ürünleri tercih etmenin önemine değinen Bayülken, "Doğa ile savaşmaya gerek yoktu. Ne uygunsa onu tespit edip ekmek en doğrusudur" diyerek tercihini mavi yemişten yana kullandı. İstanbul'daki işini kapatmanın kolay olmadığını vurgulayan Bayülken, "18 yıldır kendi işimin patronuyum, çalışanlarımla aile gibiyiz. Bırakması kolay değildi ama her şeyin bir vadesi var. Vadesi dolmuş bir şeyi sürdürmek, maddi ve manevi anlamda çok daha pahalıya mal olacaktı" dedi.

"BAHÇEM, ACİL İMDAT ÇEKİCİM OLDU"

Yeni yaşamının ona manevi destek sağladığını dile getiren Bayülken, "Hayatımda bir değişim yaşanırken bu bahçe bana dayanak oldu. Sığınağım, kaçış noktam, acil imdat çekicim gibiydi" ifadelerini kullandı. Ancak yaban mersini üretiminin kolay olmadığının da altını çizdi. Bitkinin kök gelişiminin çok hassas olduğunu, setleme ve drenaj sistemlerinin önemini vurgulayan Bayülken, "Yüzeysel ve kılcal kökleri olduğu için yabani otla mücadele elle yapılmak zorunda. Hâlâ en çok zorlandığım konu bu" dedi.

Burcu Bayülken'in hikayesi, modern hayatın karmaşasında doğaya dönüşün mümkünlüğünü ve kendi hayatını yeniden inşa etme cesaretini gözler önüne seriyor.

Güncel, Yaşam, İznik, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ailesine sorduğu tek soruyla haritadan yer seçip yaşadığı ili terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
1855 yılında Tendürek Dağı’ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar 1855 yılında Tendürek Dağı'ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Avustralya’da 90 bin kişi Filistin’e destek için yürüdü Avustralya'da 90 bin kişi Filistin'e destek için yürüdü
Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü
Anestezi gazı üretim fabrikasında patlama 2 işçi hayatını kaybetti Anestezi gazı üretim fabrikasında patlama! 2 işçi hayatını kaybetti
Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy, Cagliari’ye kiralandı Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye kiralandı
Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı Guendouzi’den o tepkilere şaşırtan cevap Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı! Guendouzi'den o tepkilere şaşırtan cevap
İstanbul Havalimanı’nda tarihi rekor Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul Havalimanı'nda tarihi rekor! Bakan Uraloğlu duyurdu

11:44
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
11:17
Yetkililer buna ne diyecek Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
Yetkililer buna ne diyecek? Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
10:12
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
10:06
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
10:02
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
16:37
Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye’den ayrılıyor
Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye'den ayrılıyor
16:30
Fenerbahçe ile anılan Brahim Diaz doğum gününde imzayı atıyor
Fenerbahçe ile anılan Brahim Diaz doğum gününde imzayı atıyor
16:07
Düzce’de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı
Düzce'de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı
15:59
Pakistan’daki selde can kaybı 299’a yükseldi
Pakistan'daki selde can kaybı 299'a yükseldi
15:52
Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti İşte o sözler
Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti! İşte o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 12:00:41. #7.12#
SON DAKİKA: Ailesine sorduğu tek soruyla haritadan yer seçip yaşadığı ili terk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.