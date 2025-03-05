Ali Ağaoğlu kendisine doğum günü hediyesi aldı! Fiyatını duyan ''Yok artık'' diyor - Son Dakika
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Yaşam

Ali Ağaoğlu kendisine doğum günü hediyesi aldı! Fiyatını duyan ''Yok artık'' diyor

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3 Mart'ta doğum gününü kutlayan ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, kendisine 74 milyon liralık lüks bir araç satın aldı.

05.03.2025 11:38  Güncelleme: 11:45
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3 Mart'ta yeni yaşını kutlayan ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu'nun kendisine aldığı doğum günü hediyesi dudak uçuklattı. Yaklaşık 2 milyon Euro değerindeki lüks araç, Ağaoğlu'nun garajındaki yerini aldı.

Ali Ağaoğlu kendisine doğum günü hediyesi aldı! Fiyatını duyan 'Yok artık' diyor

71. YAŞINI KUTLADI

Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde 71. yaşını kutladı. Sabah'ın haberine göre; Lüks otomobillere olan düşkünlüğü ile tanınan Ağaoğlu, yeni yaşının şerefine kendisine 1 milyon 900 bin Euro yani yaklaşık 74 milyon Türk Lirası değerinde lüks bir araç hediye etti.

Ali Ağaoğlu kendisine doğum günü hediyesi aldı! Fiyatını duyan 'Yok artık' diyor

KRALİYET ARABASI

Ağaoğlu'nun yeni arabası "kraliyet arabası" olarak tanınan bir markaya ait... Ağaoğlu, kendine söz konusu markanın SUV modelinden satın aldı. İş insanının garajında aynı markaya ait başka araçlar da bulunuyor.

Ali Ağaoğlu kendisine doğum günü hediyesi aldı! Fiyatını duyan \'\'Yok artık\'\' diyor

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Son Dakika Yaşam Ali Ağaoğlu kendisine doğum günü hediyesi aldı! Fiyatını duyan ''Yok artık'' diyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • 367236:
    yanlış hatırlamıyorsam devlet buna 1 milyar 800 milyon TL yardım yapmadı mı devlet bizim paralarımızı bu 18'lik Karaları götürsün diye mi hibe ediyor Buna 117 7 Yanıtla
  • Behzat:
    haramzedeler. 87 2 Yanıtla
  • 205622:
    az bile almış ampül kafalilarin adamı onlardan önce bu kimdi ki 56 14 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    Ekepenin vergi borcunu sildiği hırsız değilmi bu bizim paramızı çaldığı yetmiyormuş gibi hırsızlara müteahhitlere de ayrıca yapmalatıyor NAKARNA fürüm ayran 100 tl cilerde alkışlıyor aferin aferin aynı kazık sizede giriyo alkışlayın bakalım 31 7 Yanıtla
  • 78908900:
    71 yaşında ! o araça kaç yıl sahip olacak acaba ? dünyaya kazık çalacağını veya sahip olduklarını götüreceğini mi sanıyor. 37 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    İş bankası hazineye ne zaman geçecek bekliyoruz hala 11 25 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Açlıktan ölen insanlar varken böyle şeyleri paylaşanları ALLAHA havale ediyorum 26 0 Yanıtla
  • özcan özdemir:
    Bu adam servetine ve yandaş olduğunu araştırıp mal varlığına kayyum atanması gerekir 19 0 Yanıtla
  • Yusuf Öztürk:
    Bu adam ölmedi mi daha ya 14 1 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Yettiniz artık bee.... 13 1 Yanıtla
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