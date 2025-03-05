Ali Ağaoğlu kendisine doğum günü hediyesi aldı! Fiyatını duyan \'\'Yok artık\'\' diyor

Yaşam

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3 Mart'ta yeni yaşını kutlayan ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu'nun kendisine aldığı doğum günü hediyesi dudak uçuklattı. Yaklaşık 2 milyon Euro değerindeki lüks araç, Ağaoğlu'nun garajındaki yerini aldı.

71. YAŞINI KUTLADI

Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde 71. yaşını kutladı. Sabah'ın haberine göre; Lüks otomobillere olan düşkünlüğü ile tanınan Ağaoğlu, yeni yaşının şerefine kendisine 1 milyon 900 bin Euro yani yaklaşık 74 milyon Türk Lirası değerinde lüks bir araç hediye etti.

KRALİYET ARABASI

Ağaoğlu'nun yeni arabası "kraliyet arabası" olarak tanınan bir markaya ait... Ağaoğlu, kendine söz konusu markanın SUV modelinden satın aldı. İş insanının garajında aynı markaya ait başka araçlar da bulunuyor.