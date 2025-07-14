Amigurumi ile Hobi, Ticaret Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Amigurumi ile Hobi, Ticaret Oldu

14.07.2025 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülten Sezgin, amigurumiyle başlayıp oyuncak üretimine dönüşen hobisini ticarete dönüştürdü.

SAMSUN'da Japon el işi sanatı olan amigurumi tekniğiyle 10 yıl önce yeğenlerine hediye oyuncak yapmaya başlayan Gülten Sezgin'in (48) bu hobisi zamanla gelir

kapısı oldu. Sezgin, "Başlarda sadece hediye vermek amaçlı yapıyordum ama zamanla hediyelik eşya satışına kadar ilerledim" dedi.

Gülten Sezgin, 10 yıl önce yeğenlerine hediye etmek için Japon el işi sanatı olan amigurumi tekniğiyle oyuncak bebek yapmaya başladı. Sezgin zamanla hobisini ticarete dönüştürerek bugün ürünlerini 5 farklı satış platformunda alıcılarla buluşturduğunu söyledi. Ürünleri koton ve kaliteli ipler ile yaptığını ve tamamen sağlıklı olduğunu dile getiren Gülten Sezgin, "Yaklaşık 10 yıl önce başladım bu işe. Şimdi artık çok popüler hale geldi bu oyuncaklar. Plastik ya da tahta oyuncaklar yerine aileler daha doğal ürünler tercih ediyor. Üstelik yıkanabiliyor, yıpranmıyor. O yüzden anneler de güvenle çocuklarına alabiliyor" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR OYUNCAK BEBEKLERİ UYKU ARKADAŞI OLARAK DA KULLANIYOR'

Örgü işine başlama hikayesi ve ürünlerin yapım aşaması hakkında bilgi veren Sezgin, "Ben bu işe aslında yeğenlerime hediye yapmak için başladım. Japon el işi sanatı olan amigurumi tekniğiyle bebekler, oyuncaklar örüyorum. Başlarda sadece hediye veriyordum ama zamanla hediyelik eşya satışına kadar ilerlettim. Yaptığım ürünlerin hepsi tamamen doğal ve sağlıklı. Bu dolgu bebekleri kadife iplerle örüyorum, içinde elyaf kullanıyorum. Hiçbirinin sağlığa zararlı bir tarafı yok, gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Bir ürünün yapım süresi boyutuna göre değişiyor. Küçük bir oyuncak birkaç saatte bitiyor ama ayrıntılı bebekler bazen iki günümü alıyor. Elimden geldiğince çocukların seveceği, onlara arkadaşlık edecek oyuncaklar yapmaya çalışıyorum. Uyku arkadaşı olarak kullanan çocuklar var. Saçları tamamen dikme, kopma olmaz. Elbiseleri, ayakkabıları çıkarılabilir" ifadelerini kullandı.

'OYUNCAK BEBEKLER TELEVİZYONDA BİLE KULLANILDI'

Amigurumi tekniği ile yaptığı ürünlerin içerisinde çizgi film karakterleri, anahtarlık, örgü çiçek ve oyuncak bebek gibi birçok ürünün olduğunu ifade eden Sezgin, "Bu dolgu bebekleri ve oyuncaklar amigurumi tekniğiyle yapılıyor. Yani amigurumi aslında bir Japon örgü sanatı. Ben de kurslara giderek öğrendim, kendimi geliştirdim. Şimdi beş ayrı satış platformunda ürünlerim var, e-ticaretle satıyorum. Hatta bir televizyon dizisinde de oyuncaklarım kullanıldı, orada da sergilendi. Ürünlerimde koton ip, kadife ip kullanıyorum. Gözleri kilitli göz, çıkma riski yok. Çocuklar güvenle oynayabilir. Çizgi film kahramanları, taraftar oyuncakları, çocukların hayal ettiği her şeyi örgüyle yapabiliyorum. Anahtarlık, uyku arkadaşı, örgü çiçek de çok örüyorum" dedi.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: DHA

Eğitim, Sanat, Yaşam, Japon, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Amigurumi ile Hobi, Ticaret Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
Londra’da yolcu uçağı piste çakıldı Londra'da yolcu uçağı piste çakıldı!
Markette “Sen sapık mısın“ diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu Markette "Sen sapık mısın?" diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu
Orman yangınına müdahale eden araç devrildi 5 personel yaralandı Orman yangınına müdahale eden araç devrildi! 5 personel yaralandı
2 çocuk annesi kadın eşinin 20’den fazla bıçak darbesiyle katledildiü 2 çocuk annesi kadın eşinin 20'den fazla bıçak darbesiyle katledildiü
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı 2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
Almanya Başbakanı Merz’den Gazze çıkışı: Kabul edilemez Almanya Başbakanı Merz'den Gazze çıkışı: Kabul edilemez
PSG bozguna uğradı Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea PSG bozguna uğradı! Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea
Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı
4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı 4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı

19:15
Kartalkaya yangını duruşmasında şok eden gerçek ortaya çıktı
Kartalkaya yangını duruşmasında şok eden gerçek ortaya çıktı
18:51
CHP’den Manavgat kararı 3 isme ihraç talebi
CHP'den Manavgat kararı! 3 isme ihraç talebi
17:08
Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
15:49
Ayşe Tokyaz’ın katilinden akılalmaz plan Evi kırmızıya boyamış
Ayşe Tokyaz'ın katilinden akılalmaz plan! Evi kırmızıya boyamış
09:49
Turistlerin dövüldüğü işletmeden açıklama: Hesabı ödemediler, bayrağımıza küfür ettiler
Turistlerin dövüldüğü işletmeden açıklama: Hesabı ödemediler, bayrağımıza küfür ettiler
09:26
Borsa operasyonu Çok sayıda gözaltı kararı
Borsa operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
09:16
Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu
Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu
09:07
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel’i ziyaret edecek
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecek
08:49
Tehdit mesajı yargıya taşındı Feyza Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
Tehdit mesajı yargıya taşındı! Feyza Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
07:28
Asgari ücrete ’çifte’ zam talebi AK Partili vekiller Kabine’ye iletti
Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
07:06
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 19:24:26. #7.12#
SON DAKİKA: Amigurumi ile Hobi, Ticaret Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.