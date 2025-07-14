Amigurumi ile Hobi, Ticaret Oldu

SAMSUN'da Japon el işi sanatı olan amigurumi tekniğiyle 10 yıl önce yeğenlerine hediye oyuncak yapmaya başlayan Gülten Sezgin'in (48) bu hobisi zamanla gelir

kapısı oldu. Sezgin, "Başlarda sadece hediye vermek amaçlı yapıyordum ama zamanla hediyelik eşya satışına kadar ilerledim" dedi.

Gülten Sezgin, 10 yıl önce yeğenlerine hediye etmek için Japon el işi sanatı olan amigurumi tekniğiyle oyuncak bebek yapmaya başladı. Sezgin zamanla hobisini ticarete dönüştürerek bugün ürünlerini 5 farklı satış platformunda alıcılarla buluşturduğunu söyledi. Ürünleri koton ve kaliteli ipler ile yaptığını ve tamamen sağlıklı olduğunu dile getiren Gülten Sezgin, "Yaklaşık 10 yıl önce başladım bu işe. Şimdi artık çok popüler hale geldi bu oyuncaklar. Plastik ya da tahta oyuncaklar yerine aileler daha doğal ürünler tercih ediyor. Üstelik yıkanabiliyor, yıpranmıyor. O yüzden anneler de güvenle çocuklarına alabiliyor" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR OYUNCAK BEBEKLERİ UYKU ARKADAŞI OLARAK DA KULLANIYOR'

Örgü işine başlama hikayesi ve ürünlerin yapım aşaması hakkında bilgi veren Sezgin, "Ben bu işe aslında yeğenlerime hediye yapmak için başladım. Japon el işi sanatı olan amigurumi tekniğiyle bebekler, oyuncaklar örüyorum. Başlarda sadece hediye veriyordum ama zamanla hediyelik eşya satışına kadar ilerlettim. Yaptığım ürünlerin hepsi tamamen doğal ve sağlıklı. Bu dolgu bebekleri kadife iplerle örüyorum, içinde elyaf kullanıyorum. Hiçbirinin sağlığa zararlı bir tarafı yok, gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Bir ürünün yapım süresi boyutuna göre değişiyor. Küçük bir oyuncak birkaç saatte bitiyor ama ayrıntılı bebekler bazen iki günümü alıyor. Elimden geldiğince çocukların seveceği, onlara arkadaşlık edecek oyuncaklar yapmaya çalışıyorum. Uyku arkadaşı olarak kullanan çocuklar var. Saçları tamamen dikme, kopma olmaz. Elbiseleri, ayakkabıları çıkarılabilir" ifadelerini kullandı.

'OYUNCAK BEBEKLER TELEVİZYONDA BİLE KULLANILDI'

Amigurumi tekniği ile yaptığı ürünlerin içerisinde çizgi film karakterleri, anahtarlık, örgü çiçek ve oyuncak bebek gibi birçok ürünün olduğunu ifade eden Sezgin, "Bu dolgu bebekleri ve oyuncaklar amigurumi tekniğiyle yapılıyor. Yani amigurumi aslında bir Japon örgü sanatı. Ben de kurslara giderek öğrendim, kendimi geliştirdim. Şimdi beş ayrı satış platformunda ürünlerim var, e-ticaretle satıyorum. Hatta bir televizyon dizisinde de oyuncaklarım kullanıldı, orada da sergilendi. Ürünlerimde koton ip, kadife ip kullanıyorum. Gözleri kilitli göz, çıkma riski yok. Çocuklar güvenle oynayabilir. Çizgi film kahramanları, taraftar oyuncakları, çocukların hayal ettiği her şeyi örgüyle yapabiliyorum. Anahtarlık, uyku arkadaşı, örgü çiçek de çok örüyorum" dedi.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,