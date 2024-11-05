Ankaralı Turgut entübe edildi - Son Dakika
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Yaşam

Ankaralı Turgut entübe edildi

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Bir süredir kanser tedavisi gören 'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edildi.

05.11.2024 09:50  Güncelleme: 10:08
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'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.

ENTÜBE EDİLDİ

Ünlü şarkıcının sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenildi. Turgut Karataş, entübe edildi. Şarkıcının menajeri Murat Boran, "Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik" dedi.

Ankaralı Turgut entübe edildi

GÜLBEN ERGEN ZİYARET ETMİŞTİ

Ankaralı Turgut'u geçtiğimiz günlerde ziyaret eden Gülben Ergen, "Ankaralı Turgut yalnız değilsin. Sen tüm yapımcıların peşinden koştuğu, televizyon programlarının konuk almak için can attığı Ankaralı Turgut'umuzsun bizim. Bu hastalık Turgut kardeşimi üzmüş, yormuş. Akıllı ilaç tedavisine gücü yetmemiş. Kızının evine taşınmış. Torunlarıyla evlatlarıyla moral bulmaya çalışıyor. Sözleri, besteleri, enerjisi bu burukluğu hak etmiyor. Yanındayım değerli Turgut. Güçlü yapımcılar, Değerli meslektaşlarım, Müzik birlikleri, İyi insanlar, Haydi görev başına hepimiz" notunu düşmüştü.

Ankaralı Turgut entübe edildi

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Son Dakika Yaşam Ankaralı Turgut entübe edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • soner:
    Allah acil şifalar versin 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Allah şifa versin inşallah 2 0 Yanıtla
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