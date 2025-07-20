Anne Nikah Memuru, Kızıyla Damadı Evlendirdi - Son Dakika
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Yaşam

Anne Nikah Memuru, Kızıyla Damadı Evlendirdi

Anne Nikah Memuru, Kızıyla Damadı Evlendirdi
20.07.2025 11:40
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Zonguldak'ta, Sibel Altaytaş kızı İldem'in nikahını kıydı. Duygusal anlar yaşandı.

ZONGULDAK'ta Muslu Belediyesi'nde 20 yıldır nikah memurluğu yapan Sibel Altaytaş, kızı İldem Altaytaş ile Yüksel Karaman'ın nikahlarını kıydı.

Kilimli ilçesinde bağlı Muslu beldesinde Belediye Sosyal Tesisleri'nde dün akşam saatlerinde davetliler, İldem Altaytaş ve Yüksel Karaman'ın nikah ve düğünü için bir araya geldi. İldem ve Yüksel çiftinin nikahını kıymak için sahneye Muslu Belediyesi'nin 20 yıllık nikah memuru gelinin annesi Sibel Altaytaş çıktı. Davetlileri selamlayan Sibel Altaytaş, "Çok teşekkür ederim hepinize, bilmiyorum. Kızımın nikahını kıymak bana nasip oldu. Ağlarsam kusura bakmayın" diyerek başladığı konuşmasını "Sevgili kızım ve sevgili oğlum belediyemize gelerek evrakınızla beraber bizlere müracaatta bulundunuz. Ben de yaptığım araştırmalar neticesinde evlenmenize engel bir durumla karşılaşmadım" dedi. Alyataş, kızına ve damadına tek tek "Eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusunu da sordu. "Evet" cevaplarının ardından kızını ve damadını eş ilan eden Altaytaş damadına "Öncelikle Yüksel, kızımı hiç üzme. Biz onu el bebek gül bebek büyüttük. Çok mutlu et çocuğumu, üzme. Üzdüğün an ben varım. Yavrularım bir ömür mutlu olun" diyerek aile cüzdanını çifte takdim etti. Davetliler hem nikah memurunu hem de çifti alkışladı.

Genç çift ve davetliler daha sonra danslarla eğlenirken, gelin ve damat zeybek oynadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Anne Nikah Memuru, Kızıyla Damadı Evlendirdi - Son Dakika

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