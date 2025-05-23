Antik Karia Yolu'nda Temizlik Seferberliği

MUĞLA'nın Datça ilçesinde 600 kişinin katıldığı tarihi Antik Karia Yolu ve çevresinde gerçekleştirilen temizlik çalışmasında 5 ton atık toplandı. Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Temiz çevre ve sıfır atık projesi kapsamında sürdürülebilir turizme katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak için yaptığımız bu çalışma, umarım örnek olur dedi.

Datça ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin en uzun yürüyüş rotalarından biri olan Antik Karia Yolu'nda Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın öncülüğünde temizlik seferberliği başlatıldı. Doğa ve tarih meraklılarının uğrak noktalarından olan, yaklaşık 820 kilometrelik güzergah üzerinde yürütülen çalışmalarda, 600 kişinin katılımıyla 5 ton atık toplandı. Gebekum, Apollon Tapınağı- Sarıliman Adası, Karaköy, Balıkaşıran-Çatı Koyu ve Knidos Değirmebükü, Palamutbükü olmak üzere altı farklı noktada gerçekleştirilen temizlik etkinliği, sürdürülebilir turizme katkı sağlamak ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla hayata geçirildi. Etkinliğe Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Datça İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Mağdendere, ilçe jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleri, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekipleri (MAG-AME-SAR), STK'lar, ilçede yaşayan Avustralyalı gönüllüler katıldı.

'6 ETAPLIK BİR TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATTIK'

Datça Kaymakamı Murat Atıcı, antik Karia yolunun önemi hakkında açıklamalarda bulundu. Atıcı, Bugün Datça'mızda Karya yürüyüş yollarının temizlik çalışmasını başlattık. Burası, Aydın ve Muğla'yı da içine alan yaklaşık 820 kilometrelik geniş bir alan. Doğa, tarih ve ormanın içerisinde deniz kenarında yapılan Türkiye'nin en uzun yürüyüş yolu. Profesyonel yürüyüşçülerin tümü bu rotayı biliyor. Biz de belediye, kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve vatandaşlarımızın katılımıyla 6 etaplık bir temizlik çalışması başlattık. Temiz çevre ve sıfır atık projesi kapsamında sürdürülebilir turizme katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak için yaptığımız bu çalışma, umarım örnek olur ifadelerini kullandı.

'BURADA BÜYÜK BİR BİRLİKTELİK VAR'

Atıcı, sözlerini şöyle sürdürdü Temiz çevre, temiz toplum gelişmekte olan bir ülke için en önemli noktalardan biri ve biz de bu konuda güzel örnekler sergileyeceğiz. Bu kapsamda Datçalı vatandaşlarımız elindeki çöpü yere atmayacak. Turistlerimiz de huzur içerisinde, mutluluk içerisinde buralarda faaliyetlerini yürüteceklerdir. Altı farklı noktada temizlik çalışması başlattık. Herkes farklı bölgelerden destek veriyor. Az önce, Sahil Güvenlik'in botu ve ona eşlik eden yardımcı botlarla birlikte çöpleri belirlenen noktalara taşıdık. Çünkü bazı alanlara kara araçları ulaşamıyor. Bugün yaklaşık 325 bin metrekarelik bir alanın temizliği için çalışıyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burada büyük bir birliktelik var. Toplumun her kesiminden insan, doğa için çalışıyor.