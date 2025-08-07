Aslanla yakın çekim uğruna az daha canından oluyordu

Güney Afrika'da bir doğal yaşam parkında yaşanan tehlikeli olay, vahşi doğaya saygı duymanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Cep telefonuyla aslana yaklaşarak "yakın plan" video çekmek isteyen bir turist, ölümle burun buruna geldi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, kimliği açıklanmayan adam, bir aslanın avını yerken yanına kadar sessizce sokuldu. Hiçbir güvenlik önlemi almadan ve park kurallarını hiçe sayarak yırtıcıya yaklaşan adam, aslanı rahatsız ettiğini fark etmeden telefon kamerasıyla görüntü almaya çalıştı.

Ancak doğal dengenin bozulduğunu hisseden aslan, bir anda başını çevirip adama doğru büyük bir hızla atıldı. O anlar çevredeki ziyaretçiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Videoda aslanın hamlesiyle paniğe kapılan adamın hızla geri adım atarak kaçtığı görülüyor. Neyse ki adam son anda kaçmayı başarırken, aslan da dikkatini yeniden avına çevirip yemeğine devam etti.

Olay sonrası parktaki görevliler, ziyaretçilere vahşi hayvanlarla mesafenin korunması gerektiğini hatırlattı. Yetkililer, bu tür davranışların sadece turistin değil, hayvanların da hayatını tehlikeye atabileceğini belirtti.

Park yönetimi ayrıca, güvenlik kurallarına uymayan ziyaretçilere ağır yaptırımlar uygulanacağını ve bu kişinin ömür boyu parka alınmayabileceğini açıkladı.

Bu olay, sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, kullanıcılar "akılsızca cesaretin sınırlarını zorlamak" yorumlarında bulundu.