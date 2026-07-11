Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı; termometreler 42 dereceyi gösterdi. Sıcak hava nedeniyle kent genelinde cadde ve sokaklar boş kalırken, vatandaşların çoğu serinlemek için evlerinde ya da gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.
Son Dakika › Yaşam › Aydın'da Hava Sıcaklığı 42 Dereceye Ulaştı - Son Dakika
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