Ayılarla Tehlikeli Yakınlaşma

BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'ne gelen bazı ziyaretçiler, ayıları elle besleyip, cep telefonlarıyla fotoğraf çekiyor. Durumun tehlikeli olduğunu belirten Bitlis Eren Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, Bu aralar ayılar yiyecek bulmakta hayli zorlanıyor. Ayılar daha önce de hazır yiyeceklere alışmışlardı. Özellikle anne ayılar tehlikeli olabiliyor" dedi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Krater Gölü, yaz aylarında ziyaretçilerini ağırlıyor. Tatvan sınırlarındaki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'ne gelen ziyaretçiler, araçların önünde durup yiyecek bekleyen bozayıları elle besleyip, cep telefonuyla fotoğraf çekiyor. Bölgede gözlem ve araştırma yapan doğa gözlemcileri, Bitlis Valiliği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli ile jandarma ekiplerinin aldığı tedbirlere rağmen, ayıları elle beslemeye çalışan ziyaretçileri uyardı. Uzun yıllardır bölgede gözlem yapan Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından bölgeye asılan uyarıcı tabelalara rağmen ailelerin çocuklarını da yanlarına alarak bozayılara yaklaşmaya devam ettiğini söyledi. Dr. Cihan Önen, alınan tedbirlerin yerinde olduğunu söyleyerek, Nemrut'ta yaşayan ayılar bu aralar yiyecek bulmakta hayli zorlanıyor. Daha önce de hazır yiyeceklere alışmışlardı. Alınan tedbirlerin ardından meydanda çöplerin az olduğunu görüyoruz. Bu olumlu bir gelişme. Alınan tedbirler sonrası bölgeye yine vatandaşlar piknik yapmaya geliyor. Anne ayılar, yavrularıyla birlikte bölgede geziyor. Özellikle anne ayılar çok tehlikeli oluyor. Vatandaşların bu bölgeye çok fazla gitmemesi gerekir. Ziyaretçiler ayılara çok fazla yaklaşıyor. Bu da tehlikeli bir durum oluşturabilir diye konuştu.