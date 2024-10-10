Afyonkarahisar'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz, MasterChef'e başvuru videosuyla büyük beğeni toplamıştı. MasterChef'e başvurusu günlerce konuşulan ve herkesi etkileyen Ayşe Ekiz, yarışmanın son elenen yarışmacısı oldu.
Afyon'da bir ev yemekleri lokantası açmayı planlayan Ayşe Ekiz'in elenme sonrası yaptığı paylaşımlardaki değişimi dikkatlerden kaçmadı. Kaşlarındaki farklılık dikkat çeken Ayşe Ekiz'in yüz hatlarındaki gerginlik de "Botoks mu yaptırdı?" sorularını beraberinde getirdi.
İşte Ayşe Ekiz'in o fotoğrafları;
Son Dakika › Yaşam › Ayşe Ekiz, MasterChef'ten elendikten sonraki değişimiyle olay oldu - Son Dakika
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