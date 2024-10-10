Ayşe Ekiz, MasterChef\'ten elendikten sonraki değişimiyle olay oldu

Yaşam

Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti

Afyonkarahisar'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz, MasterChef'e başvuru videosuyla büyük beğeni toplamıştı. MasterChef'e başvurusu günlerce konuşulan ve herkesi etkileyen Ayşe Ekiz, yarışmanın son elenen yarışmacısı oldu.

BOTOKS MU YAPTIRDI?

Afyon'da bir ev yemekleri lokantası açmayı planlayan Ayşe Ekiz'in elenme sonrası yaptığı paylaşımlardaki değişimi dikkatlerden kaçmadı. Kaşlarındaki farklılık dikkat çeken Ayşe Ekiz'in yüz hatlarındaki gerginlik de "Botoks mu yaptırdı?" sorularını beraberinde getirdi.

İşte Ayşe Ekiz'in o fotoğrafları;