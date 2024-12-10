Bakanlık Marmaris'teki yat limanı projesine 'hayır' dedi - Son Dakika
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Yaşam

Bakanlık Marmaris'teki yat limanı projesine 'hayır' dedi

Bakanlık Marmaris\'teki yat limanı projesine \'hayır\' dedi

Marmaris'te 70 yat kapasiteli iskele projesi, alandaki arkeolojik sit tespiti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iptal edildi.

10.12.2024 17:47
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 70 yat ve tekne bağlama kapasiteli iskele projesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iptal edildi.

patronlardunyasından'dan Kenan Gürbüz'ün haberine göre; iptal kararının nedeni, proje alanında yapılan sualtı incelemelerinde korunması gereken kültür varlıklarının tespit edilmesi olarak açıklandı.

Selimiye Mahallesi'nde toplam 7 bin 992 metrekarelik alanda planlanan proje, kara, yüzer iskele ve deniz alanını kapsıyordu. Buruncuk Mevkii'nde hayata geçirilmesi hedeflenen projenin yatırım bedeli 9,5 milyon lira olarak belirlenmişti.

DOĞAL SİT ALANINDAYDI

Proje alanı, "Deniz, Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Doğal Sit Alanı" statüsünde yer alıyordu. Sualtı incelemeleri sonucunda, alanın birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi gerektiği belirlendi. Bakanlığın yayımladığı karar metninde, alanda herhangi bir inşaat faaliyetinin yapılmaması gerektiği ve projenin ÇED sürecinin sonlandırıldığı belirtildi.

"ÇED SÜRECİ İPTAL EDİLMİŞTİ"

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Müze Müdürlüğünce yapılan sualtı çalışması sonucunda tespit edilen alanın birinci derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline yönelik işlemlerin 2863 sayılı Kanun'un 7. maddesi kapsamında başlatılmasına, söz konusu alanda herhangi bir inşaai ve fiziki işlemde bulunulmamasına karar verilmiştir. Ayrıca, projenin gerçekleştirilmesinin ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, ÇED süreci aşamasına bakılmaksızın sonlandırılacağı hükmü doğrultusunda, 'Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Artışı' projesi için yürütülen ÇED süreci iptal edilmiştir."

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Kültür Sanat, Marmaris, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bakanlık Marmaris'teki yat limanı projesine 'hayır' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Akın:
    Marmaris Belediyesi akp olsaydı orda ne koy kalırdı be bişey çok şükürki chp, oraları satıp talan edemediler 4 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    helal olsun doğaya zarar veren doğayı katleden hiç birseye izin vermeyin izin verilen yerleride yıkın lütfen 7 0 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Şuanki belediye yaparım derse yapar engel tanımaz. Koskoca halk tuvaletini çay ocağı yapdı onumu yapamıycak 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    ayni marmaris e saraya neden ret vermediniz ?? 0 1 Yanıtla
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