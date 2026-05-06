Balkonda Mermer Düşmesi: Miray Ağır Yaralı

1) BALKONDA BAŞINA MERMER DÜŞEN MİRAY, AĞIR YARALANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, balkonda söktüğü mermer başına düşeen Miray K. (5) ağır yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Sunay Sokak'ta 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Evlerinin balkonunda oynayan Miray K., koruma duvarının üzerindeki mermeri tutarak çekti. Yerinden çıkan mermer parçası, Miray K.'nin basına düştü. Miray K. kanlar içinde kalırken, ailesinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Miray K., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Miray K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.