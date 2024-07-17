Başıboş köpek saldırısında çocuk yaralandı

Yaşam

BİNGÖL'de Miraç Aksoy (8), evine giderken, başıboş köpeğin saldırısında yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karlıova ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Dışarıda oynadıktan sonra evine dönmek isteyen Miraç Aksoy, sokakta başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpek uzaklaşırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalça ve bacağından yaralanan Miraç, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Miraç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.