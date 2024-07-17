Başıboş köpek saldırısında çocuk yaralandı - Son Dakika
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Yaşam

Başıboş köpek saldırısında çocuk yaralandı

Başıboş köpek saldırısında çocuk yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Miraç Aksoy isimli 8 yaşındaki çocuk, evine dönerken başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpek uzaklaştırıldı ve sağlık ekipleri çağrıldı. Miraç, kalça ve bacağından yaralandıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Miraç'ın tedavisi devam ediyor.

17.07.2024 17:23
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BİNGÖL'de Miraç Aksoy (8), evine giderken, başıboş köpeğin saldırısında yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karlıova ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Dışarıda oynadıktan sonra evine dönmek isteyen Miraç Aksoy, sokakta başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpek uzaklaşırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalça ve bacağından yaralanan Miraç, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Miraç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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