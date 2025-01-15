Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı - Son Dakika
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Yaşam

Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

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Sakarya'da hamile karısını terk eden 27 yaşındaki Oğuz Çelik, 10 Kasım günü hasta abisinin karısıyla sırra kadem bastı. Çelik'in annesi Nurzade Çelik de 67 gündür haber alamadığı oğlu ve gelinini aramak için Müge Anlı'nın programına konuk oldu. İşte duyanlara ''Başımıza taş yağacak'' dedirten olayın detayları...

15.01.2025 15:54
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sakarya'da yaşayan Nurzade Çelik 67 gündür kayıp olan oğlunu aramak için Müge Anlı'nın programına başvurdu.

ANLATTIKLARI HAYRETE DÜŞÜRDÜ

27 yaşındaki oğlunun 40 yaşındaki geliniyle kaçtığını söyleyen kadın, anlattıklarıyla herkesi şaşırttı. Üstelik yengesiyle kaçan Oğuz Çelik'in eşi 5 aylık hamileydi...

"BEN ZATEN SUÇUMU BİLİYORUM"

Oğuz ile birlikte sırra kadem basan Revşan adındaki kadın ise yayına bağlanarak "Ben kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum. Ben zaten suçumu biliyorum bir, ikincisi lafa gelirsek 30 yaşındaki bir adamı ben nasıl konuş veya konuşma diye yönlendireceğim. Görümcem diyor ya 2 aydır kardeşimizin sesini duymuyoruz. Öyle bir şey yok" dedi.

"BUNUN ARTIK BİR DÖNÜŞÜ YOK"

Yayına bağlanan kadın, Müge Anlı'nın "Sizin bundan sonra gelecek planınız nedir?" sorusuna ise "Gelecek planımız belli... Biz bu yola çıktık. Bunun artık bir dönüşü yok. Bu arada ben kimseyi de zorla tutmam 30 yaşında adam ben ona ne git derim ne de kal" cevabını verdi.

MÜGE ANLI ÇOK SİNİRLENDİ

Kadının açıklamalarından sonra sinirlenen Müge Anlı ise "Düşünmez misin ya bu çocuk ne kadar ahlaksız abisini karısına bakıyor. Ben de olsam o benimle beraberken neler yapmaz. Bunu ben ne zaaf olarak niteleyebilirim ne de aşk olarak… Bu benim söyleyebileceğim en ağır küfür oluyor" ifadelerini kullandı.

"KOCAMLA İYİ OLMAMI ÇEKEMEDİ"

Yayına daha sonra adamın 5 aylık hamile eşi de katıldı. Kadın, "Revşan beni kıskandı. Revşan'ın kocamla derdi yiyip içip gezmekti. O benim kocamla iyi olmamı çekemedi" dedi.

Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Oğuz Çelik, Televizyon, Müge Anlı, 10 Kasım, Sakarya, Magazin, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • AHMET YILMAZ:
    Bu tipler için önemli olan sadace başlarinin kapali olmasi diğer şeyler hiç önemli değil 54 27 Yanıtla
  • Trabzon:
    eeee toplumun ahlak denen bişeyi pek kalmadı ALLAH sonunuzu hayr etsin 32 1 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Başımıza taş yağdı da n'oldu ki, depremden, salgından sonra insanlar daha beter azıttı. Allah arlanana kadar felaket yağdıracak. 31 1 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    bu gibi programları kaldırmak lazım enazından görmüyorduk 21 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Türkiye'de normal 13 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ya kaldırın bu tür yayınları ekrandan insanların ahlakını bozuyor 14 2 Yanıtla
  • Celal Beştaş:
    bide yorum yapıyor normalmiş gibi konusiyor diyor Normallestiriyorusnuz işte organize planlı programlar mahfettiniz ülkenin yapısını daha nekadar asagilacksiniz 12 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    iyi kontrol edin bizim talat yelbuz olabilir 10 1 Yanıtla
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