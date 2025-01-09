Bedelli askerlik 2025 ücreti belli oldu!

Yaşam

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları 2025 yılı bedelli askerlik müracaatının 7 Ocak'ta başlatıldığını duyurdu. Bu yıl itibarıyla bedelli askerlik ücreti 243 bin TL oldu.

Bedelli askerlik ücreti 2025 yılı memur zammı ve enflasyon verileri ile yeniden belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre aralık ayında enflasyon yüzde 1,03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 44,38 oldu. Memur ve emekli maaşlarında dikkate alınacak altı aylık enflasyon ise yüzde 15,75 olarak ölçüldü. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından kesin rakam açıklandı.

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MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı; Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre iki yüz kırk üç bin on üç lira kırk dört kuruş (243.013,44 TL) olmuş, 7 Ocak'tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır.