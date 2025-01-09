Bedelli askerlik 2025 ücreti belli oldu! - Son Dakika
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Yaşam

Bedelli askerlik 2025 ücreti belli oldu!

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Milli Savunma Bakanlığı, merakla beklenen bedelli askerlik verilerini haftalık toplantısının ardından açıklandı. Buna göre 2025 yılı itibarıyla bedelli askerlik 243 bin TL olacak.

09.01.2025 10:12
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları 2025 yılı bedelli askerlik müracaatının 7 Ocak'ta başlatıldığını duyurdu. Bu yıl itibarıyla bedelli askerlik ücreti 243 bin TL oldu.

Bedelli askerlik ücreti 2025 yılı memur zammı ve enflasyon verileri ile yeniden belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre aralık ayında enflasyon yüzde 1,03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 44,38 oldu. Memur ve emekli maaşlarında dikkate alınacak altı aylık enflasyon ise yüzde 15,75 olarak ölçüldü. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından kesin rakam açıklandı.

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MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı; Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre iki yüz kırk üç bin on üç lira kırk dört kuruş (243.013,44 TL) olmuş, 7 Ocak'tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır.

Bedelli askerlik 2025 ücreti belli oldu!
Bedelli askerlik 2025 ücreti belli oldu!

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Son Dakika Yaşam Bedelli askerlik 2025 ücreti belli oldu! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Erdem Cambaz:
    simdikiler askerlikmi yapıyor biz 18 ay yaptık askerlik 6 aya düşmüş telefon herşey serbest 243 bin TL verenin aklına şaşarım 6 ay için mecburiyetten gitmeyipte verene saygı duyarım 22 2 Yanıtla
    VillaUmut:
    Ya hocam geçiniz bunları. Para herkes için farklı ifadeler uyandırır, kimisi bu parayı günlük harcıyor zaten.. 0 0
  • Trgtyldz:
    benim anlamadığım eskiye göre devletin bu tür şeylerden geliri baya çoğaldı ama hala yok hala yok . asgari ücrette yok emekliye yok. yapamıyorsanız bırakın gidin. insanlar boşuna SGK ya prim yatırıyor 21 0 Yanıtla
  • antoan pandelas:
    1m olmalıydı. Gariban her türlü gidiyor. Zengine dokunmaz dı 1m. 18 2 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    bedelli askerlik en büyük utancimizdir. fakirin çocuğu mecbur gidiyor. 11 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Zengin çocuğu yumuşakçalar konforları bozulmasın diye 500 bin de verirler. 5 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    amq böyle hayatın boz yaşamaya gelsik bu dünyaya hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. :( 3 0 Yanıtla
  • Fk:
    parası olmayan her zaman türkiyede ezilen insandır durumu olmayan askeri ücretle calışan ve evli olan bir insan kiracı olan bir insana fakir kağıdı cıkarıp para vermeden bedelli askerliği tamamlatılsın fakirdır diye parası yokturdiye askere gidemiyor tutuklanıp ceza almasın ensonunda ceza evine atılmasın rıca ederin 3 0 Yanıtla
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