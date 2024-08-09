"Konuşma yetisini kaybetti" denilen Peker Açıkalın\'dan videolu mesaj

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Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe ve Başım Belada gibi birçok başarılı projede boy gösteren Peker Açıkalın'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği, konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği iddia edildi. Açıkalın, 2011 yılında da kalp krizi geçirerek ölümden dönmüştü.

"ŞU AN KONUŞMASI İYİ"

Hayranlarının sağlık durumunu merak ettiği Peker Açıkalın'ın eşi Çilem Açıkalın iddiayı yalanlayarak, "Yalan haber, kaynak ne, kim uydurdu? 4 ay önce opere oldu. Şuan iyi konuşması" ifadelerine yer verdi.

Eşinin ardından bir yanıt da ünlü oyuncudan geldi. Gazeteci Enver Aysever ile görüntülü konuşma gerçekleştiren Açıkalın'ın sağlık durumun iyi olduğu gözlendi.