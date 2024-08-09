"Konuşma yetisini kaybetti" denilen Peker Açıkalın'dan videolu mesaj - Son Dakika
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Yaşam

"Konuşma yetisini kaybetti" denilen Peker Açıkalın'dan videolu mesaj

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Bir dönem izlenme rekorları kıran Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Gaffur karakteri ile büyük beğeni toplayan Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği öne sürüldü. Eşi iddiayı yalanlarken, Açıkalın'dan da görüntülü bir açıklama geldi.

09.08.2024 12:55  Güncelleme: 13:25
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Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe ve Başım Belada gibi birçok başarılı projede boy gösteren Peker Açıkalın'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği, konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği iddia edildi. Açıkalın, 2011 yılında da kalp krizi geçirerek ölümden dönmüştü.

"ŞU AN KONUŞMASI İYİ"

Hayranlarının sağlık durumunu merak ettiği Peker Açıkalın'ın eşi Çilem Açıkalın iddiayı yalanlayarak, "Yalan haber, kaynak ne, kim uydurdu? 4 ay önce opere oldu. Şuan iyi konuşması" ifadelerine yer verdi.

Eşinin ardından bir yanıt da ünlü oyuncudan geldi. Gazeteci Enver Aysever ile görüntülü konuşma gerçekleştiren Açıkalın'ın sağlık durumun iyi olduğu gözlendi.

Konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen Peker Açıkalın'dan videolu mesaj
"Konuşma yetisini kaybetti" denilen Peker Açıkalın\'dan videolu mesaj

Peker Açıkalın, Avrupa Yakası, Dizi, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'Konuşma yetisini kaybetti' denilen Peker Açıkalın'dan videolu mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Fatih Ersan: Geçmiş olsun büyük sanatçı, üzüldüm 204 6 Yanıtla
  • Kamber null: Sevdiğim biri Allah şifa versin üzüldüm 153 5 Yanıtla
  • Saim Dolanbay: Geçmiş olsun Allah şifalar. versin inşallah. 133 4 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Hiç sevmiyorum ama yine de tez zamanda Allah geçmişlerine kavuştursun 8 99 Yanıtla
  • orhan çakır: Beyler ölüm yaş demiyor bilginiz olsun. Bir dakika sonra ölüm var gibi yaşanmalı bu hayat. Ben 50 yasindayim çevremde 18-20-30-35 yaşlarında çok sağlikli oldukları halde yaşamlarını aniden yitirenlerde gördüm aniden yatalak kalanlarida gördüm. 87 5 Yanıtla
  • Erol MARASLI: ALLAH şifa versin.begendiğim bir sanatçı 74 3 Yanıtla
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  • Huseyin Haksever: Allahım şifalar versin 32 3 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Rabbim şifasını versin inşallah.. Bir insanı iyi yada kötü diye yargılamak bize düşmez. Hiç kimse kimsenin günahlarıyla yada sevaplarıyla gitmiyor öteki tarafa. 24 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Beyin kanamasi zor bise Allah şifa versin 16 0 Yanıtla
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