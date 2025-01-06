Beyoğlu Belediyesi Meclisi'nde 'Karavan' Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Beyoğlu Belediyesi Meclisi'nde 'Karavan' Tartışması

Beyoğlu Belediyesi Meclisi'nin ocak ayı toplantısı ilginç diyaloglara sahne oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Sezayi Çimen, belediyenin kimsesizlere çorba ikram ettiği karavanın kendilerine ait olduğunu iddia etti ve Belediye Başkanı İnan Güney'den karavanın iadesini istedi. Güney ise bu talebe gülerek karşılık verdi.

06.01.2025 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu Belediyesi Meclisi'nin ocak ayı birinci toplantısı bugün yapıldı. Toplantı ilginç diyaloglara sahne oldu. Geçen mart ayında yapılan seçimde CHP'ye geçen belediyenin birimleri kamu binalarından çıkartılırken bugünkü toplantıda da ilginç bir tartışma yaşandı.

"MURAT KURUM'UN KARAVANIYDI GERİ VERİN"

Meclis'in AK Parti Grup Başkanvekili Sezayi Çimen, belediyenin kimsesizlere çorba ikram ettiği karavanın kendilerine ait olduğunu iddia etti. Belediye Başkanı İnan Güney'e "O karavan bizim seçim dönemimizde Murat Kurum Başkanımızın karavanıydı. Çorba dağıttığınız karavanla ilgili de kiraya veren şirket birkaç kez istedi. Biz de talepte bulunduk. Karavanımızı verirseniz de çok mutlu oluruz" dedi.

"ONA DA GÖZ DİKTİNİZ"

Güney ise bu talebe gülerek, "Bir karavanımız vardı, ona da göz diktiniz yani" diyerek karşılık verdi ve salondan kahkaha sesleri yükseldi.

Kaynak: ANKA

Beyoğlu Belediyesi, İnan Güney, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Beyoğlu Belediyesi Meclisi'nde 'Karavan' Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:51 ABD Kongresi, Trump’ın seçim zaferini resmen onayladı ABD Kongresi, Trump'ın seçim zaferini resmen onayladı
21:20 Trump: ’Kanada ve ABD bir olsa, birlikte ne güzel bir millet olurduk’ Trump: 'Kanada ve ABD bir olsa, birlikte ne güzel bir millet olurduk'
20:47 İsrail ordusu, Lübnan’da işgal ettiği Nakura’dan çekildi İsrail ordusu, Lübnan'da işgal ettiği Nakura'dan çekildi
19:58 Roketsan’ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz
09:27 Milyonlarca kişinin net maaşı Kabine’de belirlenecek Milyonlarca kişinin net maaşı Kabine'de belirlenecek
09:21 Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu Eşi Sevim Emre duyurdu Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu? Eşi Sevim Emre duyurdu
09:14 904’te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı 90+4'te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
08:46 Kamu kurumu 41 personel alacak Kamu kurumu 41 personel alacak
08:46 Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor’a Kongolu kanat Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor'a Kongolu kanat
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 22:10:15. #1.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu Belediyesi Meclisi'nde 'Karavan' Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.