Biga\'daki Nilüfer Gölü\'nde 699 Bin TL Ceza!

12.05.2026 10:21
Nilüfer Gölü'nde açan koruma altındaki nilüferler, ziyaretçilerin ilgisini çekerken, koparanlara yüksek ceza uygulanıyor.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesindeki Nilüfer Gölü'nde açan beyaz nilüferler, güzel görüntüler oluşturuyor. Tohumunun Amazon ormanlarından göçmen kuşlarla taşındığı belirtilen koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara 699 bin 245 TL ceza kesiliyor.

Biga ilçesine bağlı Kalafat köyünde 2 dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle bölge turizmine katkı sunarken, 'lotus' çiçeği olarak da adlandırılan nilüfer çiçekleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sapı yaklaşık 1 metreyi bulan nilüfer çiçeği, suyun dibindeki çamurda kökleniyor. Geceleri kapanıp, suyun altına giren nilüfer çiçekleri, güneşin doğuşuyla birlikte de yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara oluşturuyor. Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüfer çiçekleri, kasım ayının son günlerine kadar ziyaretçiler için güzel manzaralar oluşturuyor. Koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 699 bin 245 TL ceza kesiliyor.

Nilüfer çiçeklerinin tohumunun, Amazon ormanlarından göçmen kuşlarla taşındığı ve bu sayede oluştuğu belirtiliyor.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
