Bodrum\'u terk eden Müjde Ar, nedenini tek tek açıkladı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Müjde Ar, geçtiğimiz günlerde bir muhabirle yaşadığı gergin anlarla yeniden gündeme geldi. Bir etkinlik çıkışında görüntülenmek istemeyen usta oyuncu, basın mensuplarına karşı sert bir tutum sergiledi. Ancak aynı gün, olay yerinde bulunan Magazinburada muhabirine yaptığı kısa açıklamayla dikkatleri başka bir konuya çekti: Bodrum kararı.

BODRUM'DAN VAZGEÇTİ

Müjde Ar, Bodrum'a dair verdiği kararla sevenlerini şaşırttı. Yıllardır yaz aylarını Bodrum'da geçiren sanatçı, artık bu geleneğe son verdiğini açıkladı. Ar, gürültü kirliliği ve yapılaşma sorunlarına karşı duyduğu rahatsızlık nedeniyle Bodrum'dan uzak durduğunu belirtti. Üstelik çevresel farkındalık yaratmak için yeni bir platform kurduğunu da duyurdu. Ar şu ifadeleri kullandı: Ben Bodrum'a gitmiyorum artık. Bodrum yaşanır olmaktan çıktı. Geçen sene inşaat çukurunun birine düştük arabayla, o gün bugündür belim sakat. Müjde Ar, Bodrum'un geçmişte sakin ve huzurlu bir liman olduğunu vurgulayarak, günümüzde yaşanan plansız yapılaşmanın ve yüksek sesli eğlence mekanlarının bölgenin doğasını tehdit ettiğini söyledi.