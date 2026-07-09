Bolu'da İsmail Koç'un Talihsiz Ölümü - Son Dakika
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Bolu'da İsmail Koç'un Talihsiz Ölümü

Bolu\'da İsmail Koç\'un Talihsiz Ölümü
09.07.2026 15:39
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Ihlamur toplarken düştü, taburcu oldu ama evinde ölü bulundu. Otopsi yapılacak.

BOLU'da, ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralanan İsmail Koç (79), kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Koç, sabah saatlerinde evinde ölü bulundu.

Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir apartman dairesinde tek başına yaşayan İsmail Koç, dün ıhlamur toplamak amacıyla çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koç, akşam saatlerinde taburcu edildi. Evine dönen İsmail Koç, bu sabah yakınları tarafından evinde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, İsmail Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Koç'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Otopsi, Yaşam, Bolu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bolu'da İsmail Koç'un Talihsiz Ölümü - Son Dakika

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