Bozayıyla Karşılaşan Doğaseverler Yürüyüşlerine Devam Etti

Yaşam

ERZURUM'un Oltu ilçesinde doğaseverler arazide yürüyüş yaparken bozayıyla karşılaştı. Koşarak ağaçların arasına giren ayı, gözden kayboldu.

Oltu'da Uzunoluk mesire alanından yürüyüşe çıkan bir grup doğasever, yaklaşık 200 metre önlerinde koşan bir bozayıyla karşılaştı. Patika yolda hızla koşan ayı, bir süre sonra ağaçlık alanda gözden kayboldu. Grup, karlı zemin ve sisli havada başladıkları yaklaşık 22,5 kilometrelik yürüyüşü güneşli havada tamamladı.

Erzurum'dan yürüyüşe katılan Ziya Amil, "Bugün Oltu Uzunoluk Mesire Alanı'ndan başladığımız yürüyüşümüz, Şendurak Mahallesi'nde son buldu. 22,5 kilometre çok keyifli bir parkurdu. Oltululara teşekkür ediyorum, çok memnun kaldık" dedi.