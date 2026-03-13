Cami’de Kalp Krizi: Bir Cami Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Cami’de Kalp Krizi: Bir Cami Görevlisi Hayatını Kaybetti

Cami'de Kalp Krizi: Bir Cami Görevlisi Hayatını Kaybetti
13.03.2026 17:01
Karabük'te Cuma namazı sırasındafenalaşan Nurkan Bilgiç hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri geldiğinde ölmüştü.

KARABÜK'te Nurkan Bilgiç (57), camide cuma namazı kıldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Kapullu Mahallesi'nde meydana geldi. Nurkan Bilgiç, Merkez Camisi'nde cuma namaz kıldığı sırada fenalaştı. Cemaatin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bilgiç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk incelemede kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülen Nurkan Bilgiç'in cansız bedeni, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, Karabük, Yaşam, Cami, Son Dakika

