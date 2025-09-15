Çarşaflı bir kadın, etek giyen genç kız ile tartıştı: Evin nerede, gel gidelim - Son Dakika
15.09.2025 10:54
Çarşaflı bir kadın ile etek giyen genç kız arasında kıyafet tartışması yaşandı. Kadın, "Böyle giyinme, bu bacak senin değil Allah'ın" diyerek nasihat ederken, genç kız "Bunun cezasını ben çekerim, bana saldıramazlar" yanıtını verdi. Görüntü kısa sürede viral olurken farklı yorumlar yapıldı.

Sosyal medyada gündem olan bir görüntüde, çarşaflı bir kadın ile etek giyen genç kız arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Genç kıza kıyafetleri üzerinden nasihat eden kadın "Böyle giyinme, bu bacak senin değil Allah'ın. Evin nerede, gel gidelim. Böyle sana saldırırlar. Ağlayacağım şimdi senin için" dedi.

"BUNUN CEZASINI BEN ÇEKERİM"

Genç kız ise kadının uyarısına "Bunun cezasını ben çekerim. Abla bana neden saldırsınlar? Ben böyle giyinince bana saldıramazlar" yanıtını verdi.

"BIRAKIN İSTEYEN İSTEDİĞİ GİBİ GİYSİN"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Kadın sana hayatının iyiliği yapmış. Bir gün anlarsın inşallah", "Anasının yapmayacağı iyiliği tesettürlü ablası yapmış", "Ben uzak ara en büyük günahın 'kul hakkı' yemek olduğunu düşünüyorum", "Söylediklerinde tek yanlış yok ama kimse kimseyi bu şekilde hele ki tanımadığı halde zorbalayamaz", "Artık şu kadınları bir salın. Bırakın isteyen istediğini giysin" şeklinde yorumlar yapıldı.

Genç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
