Cerrah Mahallesi'nde 60 Yıldır Süren Bayram Geleneği

20.03.2026 12:59
İnegöl'de Cerrah Mahallesi, 60 yıldır toplu bayramlaşma geleneğini sürdürdü.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde 60 yıldır süren bayramlaşma geleneği, bu bayramda da bozulmadı. Mahalleli, toplu bayramlaşma için bir araya gelip, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

İlçeye bağlı 12 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi'nde oturanlar, dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen bayramlaşmaya, erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor. Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbiriyle bayramlaştı.

'MAHALLE MEYDANINA KADAR SIRAMIZ OLUŞUYOR'

Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, "Cerrah Mahallemizin 60 yıllık bayramlaşma geleneği devam etmektedir. Cerrah'ta camide namazımızı kıldıktan sonra cemaatle beraber kabristanlığımıza gidiyoruz. Burada dualarımızı yaptıktan sonra tek sıra halinde Cerrah Mahallesi sakinleriyle tek tek bayramlaşıp, mahalle meydanına kadar sıramız oluşuyor. Bu gelenek 60 yıldır devam ediyor. Bundan sonra da devam edecektir. İyi bayramlar" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnegöl, Kültür, Yaşam, Son Dakika

