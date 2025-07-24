Çocuk Sulama Kanalına Düştü, Kurtarıldı

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı. O sırada yoldan geçen bir sağlık çalışanı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Kurtarma ve müdahale anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir çocuk, sulama kanalının kenarında beklediği sırada, bilinmeyen nedenle suya düştü. Çocuğun çığlık atarak çırpındığını gören çevredekiler kanala atlayarak, sudan çıkardı. Bu sırada olay yerinden geçen bir sağlık personeli, çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.