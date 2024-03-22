Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünden İsmailağa Cemaati'nde başa kimin geçeceği tartışma konusu olmuştu. Cübbeli Ahmet Hoca, Ustaosmanoğlu'nun kendisini işaret ettiğini belirtse de istediğini elde edememişti.
Hasan Kılıç başa geçtiği cemaat içerisindeki tartışmalar devam ederken Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Bir video yayınlayarak cemaatin ileri gelenlerine çarşamba akşamına kadar süre veren Cübbeli Ahmet Hoca, "Eğer beni Hasan Efendi Hocamızla görüştürürler ve ona Rabıta konusundaki şikayetlerimi aktarmama, aldığım cevabı da paylaşmama izin verirlerse susacağım" şartını sundu.
Kaydettiği videoya, "İsmailağa'ya son ihtar!" başlığını ekleyen Cübbeli Ahmet Hoca, şunları söyledi: "Bildiklerimi söyleyince bazıları insan içine çıkamayacak. Köprüden önce son çıkış! Çarşamba 22:30'a kadar bu teklifim kabul görürse susacağım, değilse onlar düşünsün!"
Son Dakika › Yaşam › Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi - Son Dakika
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