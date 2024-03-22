Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi - Son Dakika
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Yaşam

Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi

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Mahmut Ustaosmanoğlu vefat ettikten sonra İsmailağa cemaatinde posta oturma hakkının kendisinde olduğunu iddia eden Cübbeli Ahmet, bir video yayınlayarak cemaatin ileri gelenlerine çarşamba akşamına kadar süre verdi.

22.03.2024 13:27  Güncelleme: 13:36
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Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünden İsmailağa Cemaati'nde başa kimin geçeceği tartışma konusu olmuştu. Cübbeli Ahmet Hoca, Ustaosmanoğlu'nun kendisini işaret ettiğini belirtse de istediğini elde edememişti.

"İZİN VERİRLERSE SUSACAĞIM"

Hasan Kılıç başa geçtiği cemaat içerisindeki tartışmalar devam ederken Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Bir video yayınlayarak cemaatin ileri gelenlerine çarşamba akşamına kadar süre veren Cübbeli Ahmet Hoca, "Eğer beni Hasan Efendi Hocamızla görüştürürler ve ona Rabıta konusundaki şikayetlerimi aktarmama, aldığım cevabı da paylaşmama izin verirlerse susacağım" şartını sundu.

"KÖPRÜDEN ÖNCE SOK ÇIKIŞ"

Kaydettiği videoya, "İsmailağa'ya son ihtar!" başlığını ekleyen Cübbeli Ahmet Hoca, şunları söyledi: "Bildiklerimi söyleyince bazıları insan içine çıkamayacak. Köprüden önce son çıkış! Çarşamba 22:30'a kadar bu teklifim kabul görürse susacağım, değilse onlar düşünsün!"

Cübbeli Ahmet Hoca\'dan İsmailağa Cemaati\'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi

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Son Dakika Yaşam Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Özgür Özer: İnşallah konuşurda kim ne halt yemiş öğreniriz. Gerçi bilenler zaten biliyordurda bilmeyip sorgusuz sualsiz dinleyenlere bir faydası olur belki 26 1 Yanıtla
  • Cengiz BAŞAL: Arkandayızz beee cubbelí Hocammmmm???????????? 10 10 Yanıtla
  • Murat Sarıal: demekki cemaat içinde gizli bilmediklerimiz var. insanların tarikatlardan çekinmeleri bu yüzden demekki 2 2 Yanıtla
  • Ali murat Çetinkaya: onlarda senin için öyle diyorlar sus diyorlar konuşursan bizde senin ne olğunu açıklarız derler cübbeli ahmet hoca bende diyorum yiyin birbirinizi ahmet davut oğlu da demişti ben konuşursam yer yerin oynar ama konuşamadı yer yerinden de oynamadı 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi - Son Dakika
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